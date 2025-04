Hertl ladí formu na play-off, bral gól a asistenci. Cítím se líp a líp, pochvaluje si

Vypadalo to nepěkně. Psal se 23. březen a švédský zadák Emil Lilleberg ve službách tampských Bolts poslal Tomáše Hertla štulcem do zad proti mantinelu. Ve velké rychlosti. Výsledek? Naštěstí ne tak děsivý jako samotná podívaná. "Díky bohu," děkoval nebesům. I tak zranění ramene připravilo českého forvarda o osm zápasů. Vrátil se do akce minulý týden, teď, při svém třetím startu od comebacku, poprvé bodoval. A hned dvakrát!

Hertl byl od začátku kalendářního roku v parádní formě.

Zaujal třeba sérií 11 zápasů alespoň s jedním bodem.

Nebo se zaskvěl dvěma hattricky během dvou týdnů.

Jenže krátce po druhém třígólovém představení ho po neproměněném brejku trefil již zmíněný Lilleberg.

"Jsem moc rád, že jsem zpátky s kluky v kabině a že jsem zase součást mančaftu. Měl jsem kliku, že to nebylo nic vážnějšího," lebedil si, když se po osmizápasové pauze vracel proti Krakenům ze Seattlu.

V té partii se rozkoukával, odehrál "jen" 16 minut. S nashvillskými Predatory už to bylo 17 a půl. A teď na ledě Calgary? 18 minut a 15 sekund!

Stihl během nich gól po pasu od Brandona Saada, navíc si připsal i přihrávku.

"S každým odehraným zápasem se cítím líp a líp, víc připravený na play-off, které startuje už příští týden," povídal po prohře 4:5 po samostatných nájezdech.

Flames se ukázali ve skvělém světle, když utkání nezabalili, i když už věděli, že přišli o šanci na postup do play-off. Nazem Kadri si vytvořil osobní rekord v brankách (33). Trefil se i Adam Klapka!

A dalším pozitivním příběhem je Hertl.

Here's the replay of the Tomas Hertl injury. pic.twitter.com/qRGzGYYEWJ — SinBin.vegas (@SinBinVegas) March 24, 2025

Po všech těch zdravotních peripetiích, zejména s koleny, se asi nenajde nikdo, kdo by mu nepřál každičkou odehranou vteřinu, případně kanadský bod.

Svou početnou sbírku z této sezony (61) má možnost rozšířit ještě proti vancouverským Canucks.

