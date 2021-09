Hertl čeká, jak to s ním bude. Nový kontrakt s vedením zatím neprobíral

Čeká ho poslední sezona u Žraloků? Nebo dokonce žádný další zápas v San Jose nepřidá? Kolem Tomáše Hertla je v posledních týdnech spousta otazníků a ani sám útočník neví, jak bude vypadat jeho budoucnost.

Hertl má poslední rok ze svého kontraktu v San Jose. V Kalifornii patří mezi klíčové hráče, během svých osmi let v zámoří se vypracoval v elitního centra, který pravidelně přispívá kanadskými body. Jedinou brzdou doteď byla jeho zranění.

Vloni se stal druhým nejproduktivnějším hráčem Sharks, když v padesáti zápasech nastřílel devatenáct branek a na dalších čtyřiadvaceti se podílel gólovou nahrávkou.

O takového hráče by přeci nikdo přijít nechtěl, což?

Jenže San Jose dost možná o rodáka z Prahy přijde. Vedení se nachází v opravdu komplikované situaci, do které se vlastně dostalo samo. Žraloci mají pod platovým stropem rezervu přibližně 2,611 milionu dolarů. Navíc je tíží přeplacené hvězdy jako Erik Karlsson či Marc-Édouard Vlasic.

Výměna Tomáše Hertla by trochu uvolnila svázané ruce generálnímu manažerovi Dougu Wilsonovi, nicméně přestavba by bez českého forvarda byla o to těžší. Aktuálně ale nemají v San Jose jiného hráče s podobnou hodnotou, o kterého by byl na trhu zájem.

Varianta s výměnou, nebo dokonce odchodem na trh s volnými hráči příští léto, je stále reálná. Nová smlouva u Sharks je zatím v nedohlednu. „Uvidíme, jestli se budeme o nové smlouvě bavit, až se vrátím do San Jose na kemp. Pokud ne, nebudu se z této situace nijak strachovat,“ prozradil Hertl.

„Prostě budu hrát svůj nejlepší hokej a nebudu přemýšlet o tom, že je to poslední rok mé smlouvy. Musím dávat góly, to pomůže.“

Hertl by u Sharks rád zacelil mezeru po zkušených hráčích, kteří klub v posledních letech opustili. A to nehledě na to, zda to bude jeho poslední rok v organizaci. „Nepřemýšlím nad tím, co se stane další sezonu, jestli mě prodlouží, nebo mě nebudou chtít. Chci prostě pomoct svým spoluhráčům. Máme v týmu hodně mladých kluků, takže jim chci pomoct a ukázat jim to, co mně ukázali Joe Thornton nebo Joe Pavelski – jak hrát v NHL, jak být lídrem,“ líčí věčně usměvavý hokejista.

