Herně si polepší, pokud se dostane na led. Jones se upsal na rok Carolině

Hodně zajímavý podpis hlásí Carolina Hurricanes. Jeden z týmů, který by chtěl v nové sezoně útočit na nejvyšší mety, přivedl do svých řad obránce Caleba Jonese, jenž podepsal jednoletý kontrakt s minimálním platem. Celý obchod je ale zejména z Jonesovy strany poněkud záhadný.

O důvodech, proč Carolina přivedla do organizace Jonese, není třeba spekulovat. Jedná se o posílení rezervy pro hlavní kádr. Jones by měl mít roli sedmého či osmého obránce (nelze totiž opomenout Jalena Chatfielda, jenž po příchodech Dmitrije Orlova a Tonyho DeAngela de facto přišel o jistý flek), což pro něj neznamená nic jiného, než že část sezony stráví na tribuně a bude vyčkávat, jestli nebude potřeba využít jeho služeb.

Jelikož je Jonesova smlouva jednocestná (s platem na 775 tisíc dolarů), vylučuje to možnost toho, že by často pendloval mezi farmou a hlavním týmem, jelikož by musel procházet listinou nechráněných hráčů, ze které by si jej mohl kdokoliv vytáhnout. Pokud by tedy byl poslán na farmu, zůstal by tam nejspíš na delší časový úsek.

I proto jsou důvody, proč si Jones vybral právě Carolinu, zvláštní. Samozřejmě, šel do týmu s vysokými ambicemi. Po dvou letech v Chicagu, které mimochodem nevyužilo možnosti dát mu kvalifikační nabídku a podržet si ho v kádru, si týmově výrazně polepšil. Otázkou však je, kolik dostane prostoru.

Carolina nyní disponuje v obraně Orlovem, Slavinem, Burnsem, Skjeiem, Pescem, DeAngelem a Chatfieldem. O Brettovi Pesceovi se sice neustále hovoří ve smyslu, že by mohl Hurricanes opustit, ale i tak by na Jonese pravděpodobně zůstal černý Petr. Pokud bychom totiž porovnali ryze statisticky Jonese s Chatfieldem, kteří mají prakticky obdobnou startovní pozici před novou sezonou, vychází z toho lépe Chatfield. Ať už v produktivitě, nebo například v hodnocení účasti na ledě.

„Caleb je spolehlivý, obousměrný obránce. Jeho zkušenosti z NHL nám pomohou zvýšit konkurenci v naší obraně,“ mnul si ruce generální manažer Don Waddell. Aby si je také nemnul, Jones souhlasil se snížením platu oproti minulé sezoně, ve které nastoupil za Blackhawks k 73 zápasům s bilancí 4+12, o 600 tisíc dolarů.

Nakonec se ale může ukázat, že Jones trefil žhavou žílu. Byť je pravděpodobné, že odehraje o poznání méně zápasů, pokud dokáže případnou šanci chytit za pačesy, existuje možnost, že se pevně usadí v týmu, který by v nejbližších letech rád zaútočil na Stanley Cup. A Jones by rád byl u toho, v jakékoliv roli.

Share on Google+