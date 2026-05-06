Hellebuyck na odchodu? Winnipeg začal naslouchat nabídkám

28. června 11:00David Zlomek
Generální manažer Winnipegu Jets Kevin Cheveldayoff před draftem NHL přiznal, že naslouchá nabídkám na hvězdného brankáře Connora Hellebuycka. Odmítl však médiím potvrdit, zda trojnásobný držitel Vezina Trophy sám požádal o výměnu.
„Každý mluví o způsobech, jak vylepšit svůj tým,“ prohlásil Cheveldayoff a dodal: „Jako organizace budeme určitě naslouchat. Všichni viděli jeho tiskovou konferenci na konci roku. Byl plný emocí. Během našich výstupních pohovorů jsme samozřejmě vedli upřímné konverzace, ale to, co se na nich stane, zůstává pochopitelně v soukromí.“
Jets v minulé sezoně nepostoupili do play-off (s bilancí 35-35-12), a to jen rok poté, co v ročníku 2024/25 získali Presidents' Trophy. Právě na tento strmý pád narážel sám Hellebuyck. „To, co jsme letos předvedli, bylo nepřijatelné a nikdo toho nechce být součástí,“ řekl gólman rezolutně v dubnu. „Kam se odsud posuneme a jaký bude náš další krok?“
Americký brankář má v kontraktu s průměrným ročním platem 8,5 milionu dolarů, ze kterého mu zbývá ještě pět let, plnou klauzuli o nevyměnitelnosti. Jeho historický odkaz je nezpochybnitelný, v roce 2025 vyhrál Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy (jako teprve osmý brankář v historii) a přidal svou třetí Vezina Trophy. Letos sice zakončil ročník s horšimi čísly, ale na olympijských hrách dotáhl Spojené státy ke zlatu.
Kolem třiatřicetiletého gólmana, kterého si Jets vybrali v draftu 2012 ze 130. pozice, se aktuálně množí spekulace o zájmu vícero klubů. Cheveldayoff však zatím necítí tlak na to, aby cokoliv uspěchal.
„Není to tak dávno, co jsme se oba rozhodli podepsat sedmileté prodloužení. Vzdal se některých let, kdy by byl nechráněným volným hráčem,“ připomněl situaci kolem podpisu smlouvy generální manažer Winnipegu. „Měli jsme touhu udržet si hráče i v jeho pozdních letech a na obou stranách je riziko. Takže z pozice organizace i z mé vlastní pozice je mou povinností naslouchat. Ale to, co jsem dosud slyšel, mě nedonutilo jednat. Nejlepší odpověď je, že stále naslouchám.“