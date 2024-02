Hellebuyck? Je velký a nudný, ale nulou se opět přiblížil druhé Vezině

Když měl Scott Billeck, zámořský sloupkař, co Connora Hellebuycka denně vidí při práci, popsat amerického gólmana, nezvolil vzletná superlativa. Naopak prohodil: "Je velký a nudný." S nadsázkou tak vystihl dvě největší přednosti horkého kandidáta na zisk Vezinovy trofeje. Má figuru jako stvořenou pro současnou brankařinu, měří 193 centimetrů. A pyšní se vybroušenou technikou, sází na plynulé přesuny, ne na akrobacii. Působí mezi třemi tyčemi jistě, uklidňujícím dojmem. Funguje to!

30 zápasů za sebou s nejvýše třemi obdrženými góly.

To je výmluvná známka stabilní formy a vyrovnané výkonnosti, Hellebuyck se takovým puncem může pochlubit jako teprve 10. gólman v dějinách NHL.

Jubilejní třicátý mač do této série přidal proti San Jose a to stylově. Žraloky totiž díky 17 zákrokům vynuloval, čisté konto udržel v této sezoně už potřetí. A to chytá za Winnipeg, který rozhodně nemá co do jmen top defenzívu v NHL.

Ano, zlepšila se, Hellebuyck už nečelí nejvíce střelám ze všech brankařů jako ve čtyřech sezonách mezi léty 2018 až 2022, stále ovšem platí, že je to právě on, čahoun z Commerce, kdo dává Tryskáčům pravidelně šanci vyhrát.

"A díky tomu se o něm mluví jako o adeptovi na zisk Vezina Trophy, je naší oporou," smeká před ním winnipežský kapitán Adam Lowry.

Hellebuyck není továrnou na zákroky, co obletí svět. Ne, jeho síla tkví v poziční hře, vybroušeném stylu a 100% koncentraci. "I když má třeba zrovna málo práce, umí nás pak podržet v pravý čas," cení si na něm kouč Jets Ricky Bowness.

Svou hrou i náturou vítěz Veziny z roku 2020 (a trojnásobný finalista) dodává mančaftu sebevědomí a klid na hokejky. "Přesně tak," přikyvuje klíčový zadák Josh Morrissey. "Všichni mohou díky němu hrát uvolněně, beze strachu."

Nikdo se nemusí bát udělat chybu, když má za sebou fantoma takového kalibru.

Výsledkem není jen čerstvá nula, už 35. v Hellebuyckově kariéře, ale také třetí příčka Winnipegu v Centrální divizi. Pokud Tryskáči skutečně doletí až do play-off, bude na tom mít "Bucky" lví podíl. A to byl loni jednou nohou na odchodu...

Nakonec se nechal přesvědčit o tom, že tým směřuje správným směrem, a podepsal nový kontrakt. Štědrý, na 59,5 milionu dolarů. Začne platit až od příští sezony, do které klidně může Hellebuyck vstoupit jako obhájce Vezinovy trofeje.

Momentálně je totiž favoritem napříč severoamerickými weby. Co na tom, že nemá taková numera jako Adin Hill? Najdete ho v popředí všech statistik, mezi premianty patří i podle analytiků. Dali byste mu svůj hlas i vy?

