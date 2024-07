Helenius ohromil Sabres. Kde bude na podzim hrát?

Konsta Helenius byl letos v pořádném zápřahu a získával zkušenosti nejen v nejvyšší finské lize, ale také na mistrovsví světa v Praze. Co zaujalo generálního manažera Sabres? A v čem se chce finský mladík ještě zlepšit?

Konsta Helenius se stal první volbou Buffala v letošním draftu do NHL, Sabres si jej vybrali ze 14. pozice. Finský útočník sbíral zkušenosti v dospělém hokeji už od 16 let, kdy odehrál velkou část sezóny za Jukurit v nejvyšší finské soutěži. Loňská sezóna pro něj byla velmi náročná, odehrál téměř 100 soutěžních duelů. Kromě Jukuritu oblékal také národní dres, a to hned ve třech věkových kategoriích, účastnil se světových šampionátů do 18 a 20 let, představil se také na světovém šampionátu v Praze, kde byl nejmladším hráčem Finska a odehrál 4 zápasy.

„To je něco, co se nevidí často. Je toho hodně, co se mi na něm líbí. Je to velmi soutěživý hráč, který má dovednosti, o nichž si myslíme, že se dobře uplatní v NHL,“ přiznal generální manažer Buffala Kevyn Adams.

Nadějný finský centr má už podepsanou nováčkovskou smlouvu s Buffalem. Kde však bude na podzim hrát? Možností je ve hře hned několik… Může hrát ve Finsku v týmu Tappara, nebo se může připojit k dalším nadějím Sabres v týmu Rochester AHL. Potenciálně by mohl hrát také v Buffalu, pokud se dostane do týmu z přípravného kempu. Generální manažer bezprostředně po draftu řekl, že Helenius je blíže přesunu za oceán a Sabres by jej rádi dostali co nejdříve do Severní Ameriky.

„Nikdy nevíte, kdy bude takový hráč připraven pomoci, ale když má zkušenosti, které získal díky mužské lize, díky mistrovství světa, určitě to věci urychlí,“ sdělil Kevyn Adams.

Helenius se musel v 16 letech přestěhovat a zvyknout si na samostatnost, působení v Jukuritu mu zpříjemnil trenér Olli Jokinen. Bývalý útočník odehrál v NHL 1231 zápasů v rozmezí 17 sezón a Helenius od něj vyslechl historky z ligy, ale také důležité poznatky, jak zlepšit svou hru včetně vhazování.

„Myslím, že mi to prospělo, protože jsem tam hrál proti dospělým mužům. Jsou to silní a velcí kluci, takže mi to hodně pomohlo, protože v Severní Americe jsou souboje velmi důležité,“ popsal osmnáctiletý finský talent.

Helenius prozradil, že rád sleduje centra Sebastiana Aha z Caroliny a útočníka Williama Nylandera z Toronta, a to zejména kvůli jejich bruslení a bránění puku. Klíčové je také sledování mašiny na góly Austona Matthewse, což je jedna z několika oblastí hry, které chce Helenius pozvednout.

„Chci zlepšit všechno ve své hře, bruslení, chci být silnější, lépe bránit puk a vůbec všechno,“ přiznal Helenius.

