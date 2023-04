Hejduk má nástupce! Finského obra, co zbožňoval Forsberga a okoukával fígle od Perryho

Pro hřmotnou postavu mu říkají „Moose.“ Los. Mikko Rantanen měří 193 centimetrů, váží metrák a když se na ledě rozjede, těžko se zastavuje. Své o tom vědí i Žraloci ze San Jose, kterým v noci na pátek nasázel hattrick. První trefou dosáhl na padesátku, prestižní hranici před ním naposledy v coloradském dresu zdolal Milan Hejduk. Českému kanonýrovi takový kousek v roce 2003 vynesl Richardovu trofej, vzpomínáte?

Z Rantanena se vyklubalo skutečné hokejové eso.

V roce 2015 si jeho práva zamluvili Avs v prvním kole draftu, rodák z Nousiainenu šel v neuvěřitelně nabité volence talentů na řadu jako desátý. Od té chvíle nastřádal 506 bodů, jen Connor McDavid a Mitchell Marner jsou na tom lépe.

Vyniká rychlostí, precizní střelbou a exceluje ve tvorbě hry. „Žádný šéfkuchař v celé Itálii neservíruje větší lahůdky než on.“ Tuhle kulinářskou glosu o něm a jeho přihrávkách před časem pronesl reportér Kyle Keefe.

Tentokrát je ale Rantanen pod drobnohledem kvůli tomu, jak akce zakončuje.

52 gólů? To je fantastický účet. Střílení branek a také krytí kotouče jako teenager okoukával od Coreyho Perryho či Ryana Getzlafa. Jako kluk ovšem nejvíc obdivoval jiného borce. Petera Forsberga. „Je to trochu zvláštní, protože on je Švéd a já Fin,“ prohodil před lety.

Mimochodem, byl to právě Forsberg, kdo zásadně Hejdukovi před 20 lety pomohl k dobytí padesátigólové mety.

Teď v rolích tahounů Lavin válí Rantanen s Nathanem MacKinnonem. Asi vás nešokuje, že u jubilejní branky pro číslo 96 bral první asistenci právě MacKinnon. Rantanen pohotově dorazil střelu kanadského fenoména.

I kvůli tomu, aby s vyhlášeným rychlíkem zvládl držet krok, Rantanen zkraje profesionální kariéry chodil na speciální bruslařské tréninky. Dvakrát týdně, makal na dynamice, výbušnosti i technice. Vyplatilo se. Teď je z něj nefalšovaná ligová star i vítěz Stanley Cupu.

„Mám radost, že na tu metu 50 tref dosáhl. Hodně na sobě dřel, aby se stal jedním z nejlepších šutérů v NHL. Vidět ho pokořit takový milník? To byla skutečně výjimečná chvíle,“ řekl po partii se Sharks coloradský kouč Jared Bednar.

A co řekl Rantanen, tichý, nikterak výřečný borec, jehož sestry hrají florbal?

„Mám skvělé spoluhráče a ti pro mě vytváří šance. Dnes to bylo přece jasně vidět. Užil jsem si to, že jsem se s nimi mohl podělit o radost z padesátky.“

Koncentrovaná pokora.

Pro Rantanena byla třígólová show v San Jose už šestým hattrickem v NHL, i tento údaj značí, že je par excellence nejen špílmachrem, ale také střelcem. Klobouk dolů. A pozor, pouhé dva body dělí „Moose“ od další ceněné hranice: premiérové stovky.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+