Hej, nečum na to! A tablet byl fuč

Technologie je ve sportu zavedená praxe. Každý tým má na lavičce množství tabletů. Proč? Aby trenéři co nejrychleji analyzovali, co bylo špatně nebo co šlo udělat lépe. Poznatky pak předávají hráčům. Je ale standardem, že tablet si vyprosí sami hráči, aby viděli akci z jiného úhlu pohledu. Miku Zibanejadovi se to však nevyplatilo.

Utkání číslo šest. Rangers se na ledě Pittsburghu snaží ze všech sil vybojovat zápas pro sebe. Mika Zibanejad se dostal do slušné šance, když sám najížděl na Domingueho. Brankáře sice překonal, v oslavách mu však zabránila tyč.

První myšlenka? Co jsem mohl udělat lépe! Proto si pak vzal na lavičce tablet do ruky. Než se ale nadál, jeho spoluhráč a velký kamarád Chris Kreider mu ho vzal z rukou a doslova s ním třískl o zem.

When your friend who SWORE she wasn’t gonna text him again is…texting him: #NYR pic.twitter.com/0jITgoSbpz — Blueshirt Banter (@BlueshirtBanter) May 14, 2022

Bylo jasné, že na tohle přijde řada i na rozhovorech po zápase. Když se zástupci médií Zibanejada zeptali, o co šlo, pokrčil rameny a šibalsky mrknul na Kreidera, jenž seděl vedle něj: „No tak to řekni, ty jsi to zahodil, ku*va.“

„Díval se na to a začal pochybovat o tom, co udělal. Nelíbilo se mi to,“ vysvětloval tedy na tiskové konferenci Kreider. „Brankáře překonal, jen trefil tyčku. Na to se nepotřebujete dívat zas.“

Trenér Gallant o celé situaci ani nevěděl. „Vidíte, ani jsem si nevšiml. Kluci se na ty tablety dívají pořád. Kdybych hrál já, zbláznil bych se z toho,“ dodal v dobrém rozmaru.

Oběma hráčům se podařilo prolomit trápení, oba si připsali po dvou gólech a extrémně důležitý zápas zvládli. Vyhrocená série se i díky nim vrací na sedmý zápas do New Yorku.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+