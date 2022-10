Heiskanen se těší na DeBoera. Chci být produktivnější, hlásí

Beze sporu patří mezi nejlepší mladé beky NHL. V týmu by ho chtěl mít snad každý trenér. Nyní se to poštěstí Peterovi DeBoerovi, který se přesunul do Dallasu, kde Miro Heiskanen, o kterém je řeč, působí.

O finském bekovi se stále mluví jako o obránci budoucnosti, u něhož budou vynikat hlavně čísla. To se zatím zas tolik neděje, a právě to je něco, co chce Heiskanen v blížící se sezoně změnit.

„Dost jsem o tom přemýšlel, v útočné třetině chci být mnohem více kreativní, chci mít více bodů,“ hlásí před sezonou. „V hlavě to mám pořád. Že mám nějaké body? Super, ale chci mnohem víc.“

Co znamená mnohem víc? V uplynulé sezoně si v 70 utkáních připsal 36 bodů, což není úplně špatné, ale také je to daleko od toho, co si on i organizace přeje. Jeho potenciál je totiž mnohem větší. „Zatím jsme od něj neviděli všechno,“ ví dobře i spoluhráč Roope Hintz.

Kdy jindy to ukázat, když ne teď? Z Dallasu totiž odešel obránce číslo jedna v podobě Johna Klingberga. Když tým potřeboval gól, šel na led on. Na přesilovce měl předplacené místo. Teď je ale fuč a veškerá tíha půjde právě na Heiskanena. Přispět by k tomu měl i jiný přístup, který k obráncům nový trenér DeBoer má.

„Aby poskočil na další úroveň, musí trochu dospět, úplně si zvyknout na NHL a prodávat své umění. I na nás je, abychom mu k tomu pomohli,“ řekl na adresu svého svěřence někdejší trenér Vegas či New Jersey.

A pokračoval: „Já tomu musím přizpůsobit styl hry. Ať už jde o to, co budu každý zápas očekávat, nebo o úplné základy. Pokud se všechno sejde, jak má, tak pro něj skoro neexistuje limit.“

Pozorní fanoušci si ho jistě pamatují i z letošního světového šampionátu, kde v dresu Finska předváděl úchvatné výkony a dokonce těsně předběhl tempo jednoho bodu na zápas. Zlatá medaile budiž odměnou.

