Heiskanen nejspíš nestihne úvodní sérii play-off. Zatím ještě nebruslí, odhalil kouč Dallasu

Dallas se nejspíš bude muset obejít bez svého klíčového obránce i na začátku bojů o Stanley Cup. Trenér týmu Pete DeBoer přiznal, že Miro Heiskanen zatím po operaci kolene není připraven začít bruslit a je dost dobře možné, že se jeho návrat bude dát očekávat až ve druhém kole play-off. Pokud tam Stars postoupí.

Stav Miry Heiskanena se lepší, ale zatím ne natolik, aby byl připraven trénovat na ledě. Vyplývá to z vyjádření trenéra Dallasu Peta DeBoera, podle něhož finský obránce tráví každý den v posilovně, ale bruslit v bezkontaktním dresu ještě nebyl.

Pro příznivce organizace z Texasu to rozhodně nejsou nejlepší informace. Byť Dallas i bez Heiskanena dokáže sbírat výhry a vypořádává se s jeho absencí relativně dobře, i zásluhou nových tváří, tak play-off je trochu jinou soutěží. Mnohem intenzivnější, náročnější. A soupeři patří k nejlepším.

„V prvním kole play-off dostaneme Colorado, Winnipeg nebo někoho opravdu dobrého, to je jasné,“ poznamenal DeBoer.

Jak moc je reálné, že Heiskanen neposílí Dallas v prvním kole play-off a bude připraven naskočit do hry až v průběhu případné další série? „Je to reálná možnost,“ pronesl DeBoer s pokrčením ramen. Dal tím najevo, že by se musel stát menší zázrak, aby se Heiskanen stihl připravit na návrat už během prvního kola bojů o Stanley Cup. Spíš to naopak vypadá, že se do akce bude moci vrátit až někdy v květnu.

Pětadvacetiletý Heiskanen je klíčovou postavou defenzivy Stars. V této sezoně nastoupil k 50 utkáním, ve kterých dal pět branek, přidal dvacet asistencí a v průměru byl na ledě přes 25 minut.

Na konci ledna v utkání s Vegas se Heiskanen ve třetí třetině srazil s Markem Stonem a tuto kolizi odnesl vážným zraněním levého kolene, se kterým se o týden později podrobil operaci. Předběžná doba absence byla odhadována na tři měsíce, existovala však určitá naděje, že by se Heiskanen v případě úspěšné rehabilitace mohl vrátit během úvodní série play-off.

Tato víra ovšem vzala za své a nejnovější informace hovoří o tom, že první kolo bude muset vynechat. A jelikož zranění kolene, které musí být operováno, bývá pro léčbu často nevyzpytatelné, může se absence klidně protáhnout až do června. Což by byl pro Dallas opravdu velký problém.

Dobrou zprávou pro Stars ovšem je, že by se na konci základní části mohla vrátit jiná opora, kterou je Tyler Seguin. Zkušený útočník je na marodce od začátku prosince po operaci kyčle. „Pravidelně bruslí, vypadá dobře a podle všech předpokladů se vrátí do konce základní části,“ řekl DeBoer. „Pracuje na tom,“ dodal.

