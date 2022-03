Hattrick na rozloučenou? DeBrusk chce pryč z Bostonu, formu načasoval geniálně

Koncem listopadu požádal bostonské Medvědy o výměnu, Jake DeBrusk cítil, že potřebuje změnu prostředí. A na svém postoji trvá, před pár dny na toto téma poprvé pohovořil s novináři. "Víte, především se snažím nebýt rušivým elementem. Kluci v kabině mou situaci respektují." Generální manažer Don Sweeney má nejvyšší čas zvážit, zda DeBruskovi vyhoví. Blíží se přestupová uzávěrka a talentovaný forvard případným zájemcům ukazuje, co v něm dřímá.

Pět zápasů, sedm gólů!

Jako by někdo DeBruska na přelomu února a března polil živou vodou.

Naposledy čistým hattrickem zničil Los Angeles, tři góly za jediný mač dal v NHL poprvé v kariéře. "Dokázal jsem si, že je takový kousek v mých silách. Ale samozřejmě nejde dávat hattrick každý večer," prohodil.

"Jakmile jsem měl na kontě dva góly, hnal jsem se za třetím. Měl jsem kliku, vyšlo to. Jsem rád, že jsem se takhle prosadil zrovna proti Králům, mančaftu s dobrou defenzívu. A nejdůležitější je, že jsem pomohl k výhře," dodal.

DeBrusk si pochvaluje, že se konečně chytil. Daří se mu od 19. února, kdy skóroval do sítě ottawských Senátorů. Od té doby nezažil jediný večer, kdy by vyšel bodově naprázdno. Kanaďanova fazóna graduje.

"Po delší době cítím, že se mi začíná dařit. Puky se ke mně odrážejí, dostávám dobré přihrávky," pověděl DeBrusk, který v pětadvaceti letech může poprvé v NHL změnit působiště. Ale bude jej Sweeney chtít pustit?

Vždyť teď DeBrusk září a zase připomíná toho machra, který se stal oblíbencem fanoušků Bruins. Na druhou stranu, Sweeney má skvělou možnost využít DeBruskovy parádní formy, aby vyšponoval jeho cenu.

A vzhledem k tomu, že levé křídlo nestojí o dlouhodobější působení v Bostonu a navíc mu končí smlouva, nedává valný smysl lpět na jeho setrvání.

DeBrusk – hrající po boku Patrice Bergerona – svými výkony momentálně dělá vše pro to, aby trejd usnadnil. O borce, který byl žil jen z minulosti, by měl zájem jen omezený počet klubů, to asi netřeba nijak do detailu rozebírat.

Takhle se postupně mění v horké zboží. Pomáhá k tomu i sám klub (konkrétně kouč Bruce Cassidy), když DeBruska ocenil za zlepšenou hru povýšením do top lajny. Dává tak na odiv, co výborný bruslař na ledě dovede.

Kam nakonec poputuje?

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+