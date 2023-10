Hattrick a dva góly před koncem. Matthews začal ve velkém stylu

Auston Matthews dostal v létě velké peníze a hned v prvním zápase ukázal, že oprávněně. Dal hattrick a zvlášť jeho poslední dva góly měly punc důležitosti. Přišly totiž za stavu 3:5 z pohledu Toronta, a to těsně před koncem třetí třetiny. Maple Leafs nakonec urvali oba body.

Šestadvacetiletý útočník se prosadil dvakrát v posledních čtyř a půl minutách základní hrací doby, přičemž pokaždé Toronto využilo odvolání gólmana. Posledním gólem, který přišel minutu před koncem a znamenal vyrovnání na 5:5, zkompletoval svůj osmý hattrick v kariéře.

„Přesně tohle občas potřebujete od svých nejlepších hráčů. Ve chvílích, kdy to vypadá hrozivě a zápasy se vám vzdalují,“ řekl trenér Maple Leafs Sheldon Keefe. „A že Auston takhle začal, to je pro něj dobře. A pro nás je to o to lepší.“

Navzdory svému výkonu se Matthews po zápase nebil do prsou. Ve skutečnosti ho více než vlastní gólové výkony trápila nedbalá defenziva jeho týmu. „Bylo to nahoru-dolů. Fajn dva body, ale v zápase se objevila spousta věcí, které musíme zlepšit,“ dodal střelec.

Když Matthews ve druhé třetině vstřelil svůj první gól večera, stal se nejrychlejším hráčem v historii Maple Leafs i nejrychlejším Američanem v historii ligy, který vstřelil 300 gólů v NHL. Podařilo se mu to ve 482 zápasech.

„Vždyť to ani nebyl jeho nejlepší vstup do sezony, je to pro něj tak trochu samozřejmost,“ smál se po zápase kapitán John Tavares, který narážel na Matthewsův debutový zápas v lize proti Ottawě, kdy se prosadil hned čtyřikrát.

„Hodně mluvil o tom, čeho chce dosáhnout a jak k tomu chce dojít jako lídr týmu. A ukázal to hned v prvním zápase, takže si myslím, že je nadšením bez sebe,“ dodal Tavares. „Jako každý cílevědomý hráč, zvláště tak výjimečný jako on. Když procházíte takovými zápasy, rostete, dozráváte a učíte se.“

Share on Google+