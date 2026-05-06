Hart Trophy putuje (překvapivě?) do ruské náruče

12. června 12:00Jiří Lacina
„Vždycky to přece dávali vítězi bodování,“ zlobil se v roce 1989 Mario Lemieux, když Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče základní části získal úhlavní rival Wayne Gretzky. Vždycky to tak nebývá, a přestože náskok Connora McDavida letos nebyl tak vysoký jako před lety Lemieuxův, byl pořád dost velký na to, aby cenu dostal.
Hart Trophy ale vyhrává podruhé v kariéře Nikita Kučerov.
Spousta zdrojů, včetně oficiálního serveru nhl.com, používá v různých obměnách slůvko „překvapivě“. Malé překvapení snad, šok asi ne. Rus byl výrazným tahounem Tampy Bay v letošním ročníku a Hart Trophy získává podruhé v kariéře (prvně 2019).
Se 44 góly nebyl až tak výrazným střelcem. Jeho doménou je tvorba hry, dominantní je na přesilovce a ve hře pět na pět. 114 plusových bodů je druhý nejlepší výkon v NHL, lepší byl jen Nathan MacKinnon, který k tomu měl ale v Coloradu mnohem lepší podmínky.
Avs soupeře drtili, Tampa zdaleka tam dominantní nebyla. S Kučerovem na ledě to ovšem platilo. +43 je v kontextu Lightning naprosto fantastický výsledek, pátý hráč v pořadí už má jen +26.
„Díky za tuto poctu. Jsem skutečně vděčný spoluhráčům, trenérům i rodině. Hodně to pro mě znamená,“ řekl lídr Blesků.
Kučerov byl se 130 body (44+86) druhý v produktivitě, měl ale nejlepší průměr. Vynechal šest zápasů. McDavid žádný. MacKinnon dva. 1,71 bodu na večer byl v podání Rusa nejlepší zápis v NHL.
Connora McDavida porazil v hlasování o deset bodů. Do nejlepší pětky ho zařadilo 196 z 198 hlasujících. Celkem 72krát byl na prvním místě. Dohromady 1436 bodů, McDavid 1426, MacKinnon 1297.
Kučerov byl rovněž finalistou Ted Lindsay Award, kterou udělují dle svého mínění neužitečnějšímu hráči sami hokejisté. Tady zaostal za Connorem McDavidem.
„Jedna z jeho nejlepších vlastností je, že nikdy není spokojený. Mohl by dát 50 gólů za rok a další rok by chtěl 51. Mohl by mít za rok stovku asistencí. A příště jich bude chtít 110. Roste a přitom svoje cíle neklade před tým,“ pokusil se popsat dvaatřicetiletého Rusa jeho trenér Jon Cooper.
Kučerov je druhým hráčem Lightning, který prestižní individuální cenu získal. Před ním to dokázal Martin St. Louis (2004). Kučerov už ji vyhrál podruhé. V Tampě se tím letos přidal k Andreji Vasilevskému (Vezina Trophy) a Jonu Cooperovi (Jack Adams Award).