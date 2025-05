Harley gólem v prodloužení poslal Dallas do finále Západní konference!

Hokejisté Edmontonu znají jméno svého soupeře. Ve finále Západní konference doplní kanadský celek Dallas, který zvládl šesté utkání na domácím ledě a vyhrál 2:1 po prodloužení.

Nejvíce zmiňovaným hráčem před šestým utkáním na ledě Dallasu byl útočník Mark Scheifele, kterému předešlou noc zemřel tatínek a on se rozhodl nastoupit, což okomentoval slovy: „Táta by si to takhle přál." A byl to právě Scheifele, kdo otevřel ve druhé třetině skóre zápasu a poslal Winnipeg do vedení.

Dallas nicméně zásluhou Sama Steela velmi rychle vyrovnal a zápas za stavu 1:1 došel do prodloužení. V něm se hrálo necelé dvě minuty, když se prosadil obránce Thomas Harley a poslal Stars do finále Západní konference!

První zápas mezi Dallasem a Edmontonem se odehraje v noci na čtvrtek.

Scheifele received a lot of love in the handshake line ❤️ pic.twitter.com/mblEQi8jg0 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) May 18, 2025

Dallas Stars - Winnipeg Jets

2:1pp. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Konečný stav série: 4:2

Branky a nahrávky

32. Steel (Harley, Heiskanen), 62. Harley (Seguin, Marchment) – 26. Scheifele (Connor, Vilardi).

Statistika

Střely na bránu: 20 – 23 | Přesilová hra: 1/1 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 61:33

Connor Hellebuyck (WPG) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 61:33



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Thomas Harley (DAL) - 1+1

2. Sam Steel (DAL) - 1+0

3. Mark Scheifele (WPG) - 1+0

