Hampuse Lindholma zastoupil Harris, švédský bek by se měl brzy vrátit do sestavy Bruins

Boston odehrál většinu minulé sezóny bez Hampuse Lindholma. Švédský bek druhé utkání ročníku nedohrál a v týmu doufají, že se letos černý scénář z minulé sezóny nebude opakovat. Lindhlom je zatím tzv. „day to day“, trenér Sturm ale očekává, že bude opět s týmem na další utkání.
Lindholm opustil středeční zápas proti Chicagu v první třetině a už se na led nevrátil. Na ledě strávil během 6 střídání pouhé 4 minuty a 23 sekund. Není jasné, jaké přesně Lindholm utrpěl zranění, ale v žádném případě nesouvisí se zlomeninou čéšky, která ho v minulé sezóně vyřadila ze hry na 65 zápasů.
Po zápase hlavní trenér Marco Sturm řekl, že to nemělo nic společného s jeho kolenem, které si loni poranil. Vzhledem k tomu, že v pátek nebyl žádný trénink ani tisková konference, další informace od trenéra Bostonu, který je ve funkci prvním rokem, přišly až po sobotním tréninku před domácím zápasem proti Buffalu.
Sturm řekl, že očekává, že se Lindholm v neděli vrátí na led a pak se uvidí. Jeho místo v sestavě proti Sabres získal Jordan Harris, jenž nastoupil ke svému prvnímu zápasu za Bruins a zaujal místo vedle Andrewa Peekea.
Pokud se švédský bek v pondělí proti Tampě Bay nevrátí do akce, podle Andrewa Fantucchia z Boston Hockey Now by měl tým alespoň doprovázet na třízápasovém výjezdu, který začíná v pátek ve Vegas.
Ačkoli zranění Lindholma není ideální, pro Boston je alespoň lehce utěšující, že by neměl vynechat příliš mnoho zápasů. Vzhledem k tomu, že je velmi důležitou součástí obrany Bruins, tým potřebuje, aby se uzdravil, pokud chce pokračovat ve svém slibném startu do nového ročníku.
Právě obrana byla to, co nejvíce chybělo Bostonu při krachu z minulé sezóny. Týmu polovinu ročníku chybělo elitní defenzivní duo, McAvoy začal velmi dobře, Lindholm naopak svým zraněním fanoušky vyděsil. Měl by však být v pořádku.
