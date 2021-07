Hamilton, Barrie a další. Kteří hvězdní obránci se stanou volnými hráči?

Přesně 28. července začne podepisování smluv s nechráněnými volnými hráči. Stejně jako každý rok najdeme v tomto seznamu zajímavá jména, která třeba ještě na jaře patřila mezi klíčové hráče svých týmů. Nyní se zaměříme na obránce. O které beky bude na trhu největší poptávka?

Dougie Hamilton, 28 let, Carolina Hurricanes

Byl jednoznačně klíčovou postavou Caroliny. Devítka draftu 2011 hrála přesilovky i oslabení a v průměru na ledě trávila necelých 23 minut na utkání. Vytáhlý obránce navíc nastřádal 42 kanadských bodů v 55 zápasech. Kdyby se základní část hrála tradičních 82 zápasů, Hamilton by bezpochyby překonal svou padesátibodovou sezonu z ročníku 2016/2017.

Mezi volnými obránci se jedná o opravdu velkou rybu. Posledních šest let bral necelých šest milionů dolarů ročně. Dá se tedy čekat, že si s největší pravděpodobností řekne o větší peníz. Do jakého klubu půjde, je zatím ve hvězdách, právě on by však téměř kdekoliv mohl plnit funkci jednoho z elitních zadáků týmu.

Tyson Barrie, 29 let, Edmonton Oilers

S Hamiltonem si jsou v mnoha věcech podobní. Oba drží hůl na pravou stranu, mají tvrdou střelu a hlavně jsou na obránce nadmíru produktivní. Po McDavidovi a Draisaitlovi byl Barrie třetím nejproduktivnějším hráčem Olejářů, za 56 zápasů si dohromady připsal 48 bodů. Spolu s Darnellem Nursem byl členem obávaného elitního komanda Edmontonu.

Dlouhá léta působil v Coloradu. V sezoně 2019/2020 oblékal dres Toronta a hned v následujícím roce přešel do Edmontonu. Oilers v něm měli doslova hodně muziky za málo peněz, neboť rodák z kanadské Victorie bral necelé 4 miliony dolarů za rok.

Alec Martinez, 33 let, Vegas Golden Knights

Oproti dvěma předem zmíněným se dá říct, že svůj hokejový vrchol má možná už za sebou, nicméně dvojnásobný vítěz Stanley Cupu v barvách Králů z Los Angeles ještě ani zdaleka neřekl poslední slovo. Rytíře z Vegas posílil na konci minulé sezony. V té letošní byl druhým nejvytěžovanějším hráčem týmu s bilancí třinácti branek a pětadvaceti asistencí včetně play-off.

S Vegas chtěl dobýt svou třetí nejcennější trofej, avšak v obou sezonách se loučil se svým snem těsně před branami finále. Nyní mu vypršela šestiletá smlouva, kterou před sezonou 2015/2016 podepsal v Los Angeles. Celkem si za toto období vydělal 24 milionů dolarů.

David Savard, 30 let, Tampa Bay Lightning

K mání bude také jeden z novopečených šampionů z Tampy. V loňském roce ještě hrál za Columbus, ale těsně před koncem uzávěrky přestupů jej přivábil manažer Julien BriseBois za účelem posílení defenzívy ve třetím obranném páru. Savard se své role zhostil na jedničku, spolu s Michailem Sergačjovem vytvořil kvalitní dvojici.

Zdálo se, že místo v sestavě v nabité konkurenci jisté mít nebude, ale opak se stal pravdou. V honbě za pohárem si Savard zahrál ve dvaceti duelech, přičemž celkem si v nich připsal i 5 asistencí. Uvidíme, kdo po něm sáhne, ovšem smlouva na 4,3 milionů dolarů z toho asi tentokrát nebude.

Alex Goligoski, 35 let, Arizona Coyotes

Tento veterán možná není tolik na očích, ovšem když se podíváme Goligoského čísla z předchozích sezon, tak ta jsou opravdu vynikající. Zatím jen čtyřikrát ve své kariéře v NHL byl po základní části v mínusových číslech pobytu na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách, a to navíc od svého odchodu z Pittsburghu rozhodně nehrával za týmy, které by okupovaly přední příčky tabulky.

Goligoski může přinést dobrou defenzivní hru a také nemalý přísun kanadských bodů. Od sezony 2008/2009 jich posbíral vždy minimálně dvacet. V Arizoně mu kontrakt ve výši 5,5 milionů dolarů sice vypršel, avšak i v pětatřiceti letech o práci v NHL nouzi mít nebude.

Kteří další obránci čekají na smlouvy?

Robustní poctivec Adam Larsson hrával dlouho za New Jersey a v posledních pěti letech hájil dres Edmontonu. Volný bude kupříkladu i Mike Reilly, jenž na konci sezony pomohl Bostonu zacelit díry v obraně. Zhruba ve stejném věku jako předchozí dva zmínění je i Cody Ceci, který v uplynulých dvou ročnících vystřídal Toronto a Pittsburgh.

Nabídky očekává i Brandon Montour. Sedmadvacetiletý obránce hrál v NHL za Anaheim, Buffalo a Floridu. Právě Pantery posílil těsně před uzávěrkou přestupů, poněvadž Buffalo za něj před skončením smlouvy ještě chtělo získat určitou kompenzaci.

Nesmíme však zapomenout ani na Zdena Cháru. Slovenská legenda po skončení smlouvy ve Washingtonu vyčkává. Chce si svou budoucnost dobře promyslet, a pakliže smlouva nepřijde, bude uvažovat nad tím, co podnikne dál.

