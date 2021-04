Hall v Bostonu ožívá. Jsme rádi, že jsme ho získali, velebí jej Pastrňák

Získání Taylora Halla před uzávěrkou přestupů se může stát majstrštykem Bostonu. Byť k hodnocení jeho vlivu na hru Bruins je ještě brzy, nelze opomenout, že v novém dresu tento Kanaďan ožívá. Všímá si toho i David Pastrňák, který je s novou akvizicí v týmu více než spokojen a věří, že Bostonu dopomůže k úspěchu.

Na výkony Bostonu v probíhající sezoně mají velký dopad hned dva faktory. Tím prvním je široká marodka mezi obránci, s čímž ovšem nikdo nic neudělá. Jedná se o smůlu, která beky Medvědů provází po celý ročník. Přesto Boston patří k nejlépe bránícím týmům ligy.

Druhým faktorem je slabší ofenziva. Pouhých 119 vstřelených branek během 42 zápasů je jedním z důvodů, proč není celek z Massachusetts v tabulce své divize i celé ligy mnohem výš. S tím by mohl pomoci právě Hall, který je, bez ohledu na trápení z Buffala v této sezoně, stále elitním střelcem, a jehož vedení Bostonu přivedlo před uzávěrkou přestupů.

A vskutku, ač během 37 zápasů v dresu Buffala vsítil jen dvě branky, stejný počet gólů dal v pouhých třech zápasech v barvách Bostonu. I on je důvodem, proč Bruins vyhráli poslední tři zápasy. V novém působišti ožívá, tlačí se do zakončení, má zase radost z hokeje. Je to i tím, že má kolem sebe lepší spoluhráče a celkově lepší tým.

Hra devětadvacetiletého útočníka zaujala i Davida Pastrňáka, který je v posledních sezonách střeleckým tahounem Bostonu a byl nejlepším střelcem týmu třikrát v řadě.

„O Taylorovi jsem toho, kromě hraní proti němu, doposud moc nevěděl,“ přiznal Pastrňák, jehož cituje například web NBC Sports. „Myslím, že je skutečně elitním hráčem a je opravdu skvělé ho mít v týmu. V posledních zápasech to dokázal, byl neuvěřitelný,“ měl z jeho výkonů radost český útočník.

Hall, jenž se střelecky prosadil ve dvou zápasech proti Islanders, nepřináší Bostonu přitom jen svůj střelecký um, ale také rychlost při přechodech středního pásma, schopnost zavážet puk do útoku a tolik potřebný důraz před brankovištěm.

„Je skvělým bruslařem a všichni víme, že jeho úroveň dovedností je opravdu vysoká,“ pokračoval Pastrňák. „Je dobré ho také jen sledovat a učit se od něj nějaké věci. Je opravdu hezké, že jsme ho získali, zatím za nás hraje neuvěřitelně. Jsme skutečně rádi, že ho tu máme,“ dodal.

Další prověrkou Bostonu bude nedělní souboj s Washingtonem. Potvrdí Hall i v dalším duelu svůj letošní vzestup, o kterém ještě před pár týdny nemohla být ani řeč?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+