Hall: Nikdy jsem Buffalo nebral jako roční záležitost, mám zájem zůstat

Už pár dní se šuškalo, že jak buffalské Šavle, tak Taylor Hall stojí o navázání dlouhodobější spolupráce. Sám kanadský forvard nyní potvrzuje, že by rád ve městě nedaleko Niagarských vodopádů zůstal. Sedl si se spoluhráči, vyhovuje mu trenér. V tuto chvíli má v klubu, kde zářili Gilbert Perreault, Pat LaFontaine nebo Dominik Hašek, podepsanou jednoletou smlouvu na osm milionů dolarů. Dohodne se na nové, nebo ho čeká další stěhování?

Buffalo nezáří, naopak se topí na dně celé NHL.

Halla to štve, pochopitelně. Se Sabres podepsal, aby hrál výš. Mluvil o útoku na Stanley Cup. Moc si přál potřetí v kariéře zažít play-off. Místo toho ale schytává ligový otloukánek jednu porážku za druhou, naposledy 2:5 od NY Islanders.

Neválí ani samotný hráč, vítěz Hartovy trofeje z roku 2018.

Za 22 zápasů stihl jen 13 bodů. Není to ovšem o tom, že by se Hall flákal. Spíš se na něj lepí smůla v zakončení, skóroval jen dvakrát z 57 střel. S množstvím porážek pak stoupá frustrace a klesá sebevědomí.

"Rozhodně neprožívám z pohledu statistik nějaký úžasný rok, to ani náhodou," povídá pro ESPN. Mohl by mít tisíc a jeden důvod, proč tlačit na přestup, podobně jako během štace u Ďáblů z New Jersey. Jenže cosi je jinak.

Hall se v Buffalu cítí dobře. Za Šavle bojuje, zapadl do kabiny, je spokojený s koučem Ralphem Krugerem, s nímž se zná z Edmontonu (v dresu Oilers pod ním tehdy sbíral přes bod na zápas).

"Sice se mi teď nedaří, ale jinak si to u Sabres užívám. Oblíbil jsem si spoluhráče, sedí mi trenérský kolektiv, líbí se mi, jak je v Buffalu zacházeno s hráči," tvrdí. Kdo ví, zda poslední ze tří tezí platí po čerstvém výstupu GM Kevyna Adamse.

Ten vyzval hráče, aby se za mužstvo více rvali. A týmovou hru označil za nepřijatelnou. Mrzí ho, že veškerá snaha o výsledkové pozvednutí Buffala zatím nikam nevedla. Přitom kádr před startem sezony posílil, kromě Halla získal třeba i Erica Staala.

Halla by podle Pierra LeBruna z TSN rád udržel. "Já jsem otevřený čemukoliv," reaguje devětadvacetiletá hvězda. "Nikdy jsem štaci u Šavlí nebral jako roční záležitost. Uvidíme,zda bude poptávka z jejich strany, ale já samozřejmě mám zájem zůstat."

Pokud se ovšem s Adamsem nedomluví jeho agent Darren Ferris v dohledné době (podpisové okno se otevírá příští týden), vstoupí opět do hry možnost výměny.

Pro spoustu klubů by samozřejmě Hall představoval báječnou posilu pro boje o Stanley Cup, Buffalo by pak za něj utržilo slušnou protihodnotu. Od Adamse by, minimálně na první pohled, bylo bláhové nechat odejít Halla na hráčský trh, když za něj může ledacos získat.

