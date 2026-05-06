Halák s pochodní, symbolika, z níž mrazí. Dobeš vzdoruje osudu, čape do posledního dechu

28. května 19:00Tomáš Zatloukal
Historie se ráda opakuje. Až se se tu a tam dostaví dojem, že snad žijeme v simulaci. Vždyť jaká je pravděpodobnost, aby se v NHL, tak početné, vyrovnané, a nepředvídatelné, zopakoval takřka na vlas stejný scénář? Montreal Canadiens před 16 lety vyřadili dva soupeře v sedmi duelech, aby pak ve finále Východní konference padli 1:4 na zápasy. V bráně měli machra ze střední Evropy, co čaroval a v průběhu play-off oslavil pětadvacáté narozeniny... Ozvěny minulosti mocně zarezonovaly v noci na čtvrtek, kdy se dostalo cti donést do Centre Bell ikonickou pochodeň právě Jaroslavu Halákovi. Tehdejšímu hrdinovi, kterého velebili fanoušci i stopkou s jeho nápisem.
Halák nakráčel k těsné blízkosti ledu a do ruky dostal totožné dopravní značení.
Jen na něm bylo jméno jeho nástupce. Aktuálního geroje a čerstvého oslavence Jakuba Dobeše.
Následovníkem slovenské legendy je nejspíš až krutě dokonalým, k jeho nemilosti v příliš mnoha směrech. Pomyslnou pochodeň žel převal se vším všudy. Protože s Halákem nespojuje ostravského rodáka pouze původ, famózní forma, status favorita fanoušků a značky v publiku, ale také hořký vývoj finále Východu.
I on vyčapal postup v dvou sedmých duelech (což je v pozici nováčka historický počin, který u Habs zvládli už jen opravdoví velikáni Ken Dryden s Patrickem Royem), i on je v sérii o trofej velšského prince po čtvrtém duelu krok od porážky. Od vyřazení.
Na své pětadvacetiny předvedl pozoruhodný výkon, kryl 39 ze 42 střel, včetně té v úplném závěru. Ne, ani za rozhodnutého stavu neslevil z maximálního úsilí a vleže na břiše ulovil puk do lapačky.
Spokojený ale nebyl, štval ho závěr první třetiny, kdy třikrát inkasoval: "Tohle je ode mě málo, musím být lepší. Vždycky se jako gólman snažíte udržet skóre těsné, ale tentokrát jsem pustil tři góly rychle za sebou a už jsme se z toho nevzpamatovali."
Byl na sebe tvrdý, vždyť inkasoval třeba z přečíslení dva na jednoho, při kterém měl mizivý čas na to se přesunout od tyče k tyči. Podobně jako u trefy Sebastiana Aha...
Hráči Canes se na něj zaměřili, zkoušeli ho rozhodit už na rozbruslení, když chtěl Andrej Svečnikov upřeným, jízlivým pohledem rozhodit Dobeše při rituálu, až roboticky přesné rozcvičce. Věděli, že on je pro ně tou nejvážnější překážkou, komplikací na cestě k triumfu. Extra péči mu opakovaně věnují týmoví brousci (český čahoun ovšem konfrontaci vyhledává).
Carolina každopádně vyhrála ne kvůli tomu, že Dobeš nestačil na tři rány ze čtyřicítky, ale především z důvodu herní a hlavně ofenzivní nekonkurenceschopnosti Montrealu.
Vypálit 18krát za večer? Doma? Když máte udělat vše pro to, abyste zdramatizovali sérii o postup do finále NHL Žalostně málo, ostatně v sérii padají nelichotivé rekordy v pasivitě, byť objektivní příčiny, v čele s únavou a kvalitou protivníka, jsou jasné.
Dobeš vzdoruje osudu, lapá do posledního dechu, ale patrně marně. Jestli coloradští Avs narazili na cirkulárku, tak Habs na drtič autovraků. Slavná adresa zažívá po 16 letech palčivé deja vu. Svého oblíbence ale dál tribuny vytrvale povzbuzují.
Dobeš jim náklonost vrací stejnou mincí: "Mám pro naše příznivce ve svém srdci vyhrazené místo." Stává se pro ně nesmrtelným. Jako Halák, kterého vítali vskutku bouřlivě. Tady se nezapomíná.