NHL.cz na Facebooku

NHL

Hajlování na hokeji? V Dallasu vyšetřují kvartet diváků, Hvězdy se jasně vymezily

4. dubna 17:30

Tomáš Zatloukal

Sociální sítě zaplavilo virální video z arény dallaských Stars. Jenže na něm není k vidění žádný fenomenální kousek v podání Jasona Robertsona, Jakea Oettingera či Mira Heiskanena. Ne, místo prvotřídního hokejového kumštu o slovo patrně hlásí se nacistická tradice. Klip, který nasbíral miliony shlédnutí, zachycuje čtyři návštěvníky, jak slaví trefu domácích za pomoci zdvižené pravice. American Airlines Center zahájila vyšetřování.

K události došlo již v prosinci, během mače s torontskými Maple Leafs. "Důkazní materiál" se objevil na sítích s odstupem, až v tomto týdnu.

A s následujícím popisem - autorka nahrávky uvedla, že zachycená čtveřice takhle oslavovala každou z domácích tref (partie skončila výhrou Dallasu 5:1). Použitý manévr je prakticky nezaměnitelný a neodmyslitelně spjatý se zhoubnou ideologií a Adolfem Hitlerem.

O tom, zda šlo o nacistický pozdrav, píšou zámořská média opatrně, lehce vyhýbavě. Mluví o zdánlivé či domnělé podobě, o něčem, co tak vypadá. 

Vyjádření haly je každopádně nekompromisní: "Máme nulovou toleranci k jakýmkoliv projevům nenávisti či diskriminace. Naším cílem je vytvářet pro návštěvníky prostředí, kde nedochází k rušivému jednání, ať už jde o vulgární jazyk, urážky či obscénní gesta."

Dále ve vyjádření stojí: "Jednoznačně odsuzujeme činy, které se zdají být ve videu zachyceny, spustili jsme interní vyšetřování."

Připojena je výstraha, že jakékoliv provinění proti řádu American Airlines Center může skončit vyvedením z arény bez nároku na vrácení vstupného a v případě, že jde o porušení platných právních předpisů, je ve hře trestní stíhání.

V podobném duchu se vyjádřili Stars. "Jsme v plném souladu se těmito slovy. Navíc jsme se aktivně zapojili do objasňování toho, k čemu na stadionu skutečně došlo," zaznělo z klubu.

Oněm divákům se zdviženými pravičkami hrozí i postih od NHL, v krajním případě si vykoledují doživotní BAN z akcí zastřešených slavnou zámořskou profiligou.

Smutný je fakt, že patrně nešlo o někoho, kdo se ocitl na hokejové partii omylem, ale o lidi, kteří se považují za fanoušky Hvězd, dres Alexe Radulova u vchodu nevyfasujete. V Dallasu zanechal výraznou stopu, každopádně od roku 2022 je jeho éra minulostí.

Ne tak projevy nenávisti.

Share on Google+

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.