Hájka čeká nová smlouva. Má však smysl?

Před Liborem Hájkem čekalo léto nejistoty. V New Yorku se protočilo vedení organizace a situace se otočila o sto osmdesát stupňů. Nikdo nemohl tušit, co s českým bekem Chris Drury a spol. zamýšlí. Rozšiřovací draft nakonec přežil, navíc ho po týdnech plných otazníků čeká nová smlouva.

Libor Hájek je momentálně posledním členem organizace, který není pod smlouvou. Svítí u něj RFA, což značí chráněného volného hráče. V podstatě nikdo Rangers nemohl Hájka ukrást, a tak se organizace soustředila na větší podpisy či výměny.

Podle webu New York Post však nadešel čas i pro Hájka. Slavný deník informuje o tom, že otázka kontraktu není jestli, ale kdy. Dle informací The Post je dohoda velice blízko, avšak pro veřejnost zatím bez specifikovaných podmínek.

Ač se to nemusí zdát, Hájek už je v Rangers dlouhou dobu. Do New Yorku se dostal v zimě roku 2018, kdy byl přibalen do balíčku Tampy Bay při obří výměně Ryana McDonagha z New Yorku na slunečnou Floridu.

Ve dvou sezonách, které v Big Apple strávil, spíše pendloval mezi prvním týmem a farmářskou NHL.

Až v uplynulé sezoně odehrál čtyřiačtyřicet utkání s bilancí dvě branky a dvě asistence. Z řad fanoušků na něj však jde spíše kritika. Ostatně, nebýt aféry Tonyho DeAngela a vleklého zranění Jacka Johnsona, Hájek by tolik zápasů rozhodně neodehrál.

I proto nedává příznivcům Blueshirts možný Hájkův podpis moc smysl. Na modré čáře totiž mají Rangers jednoduše plno.

Pět ze šesti pozic je totiž jasných. Jacob Trouba, Ryan Lindgren, K´Andre Miller a především Adam Fox jsou osvědčenými stálicemi. Do toho připočtěme nově příchozího Patrika Nemetha, který s klubem podepsal hned tříletou smlouvu na 2,5 milionu dolarů.

O poslední volné místo bude obří bitka. Kromě Hájka si na tuto pozici rozhodně brousí zuby švédský talent Nils Lundkvist, jenž zazářil na posledním světovém šampionátu, další mladík Zac Jones, který v uplynulé sezoně debutoval v NHL, či tvrďák Jarred Tinordi.

A to ještě nezmiňujeme Anthonyho Bitteta, výběr z prvního kola Bradena Schneidera či v kanadské juniorce skvěle se jevícího Matthewa Robertsona.

Hájkova situace není lehká. Bude to opravdu nelítostný boj.

