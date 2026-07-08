Hájek zpátky za oceán! Podepsal dvoucestnou smlouvu s klubem NHL

8. července 22:07Jakub Ruč
Tak tohle už asi nikdo nečekal. 28letý obránce Libor Hájek, jehož smlouva v Pardubicích měla trvat až do ročníku 2026/27, se vrací za oceán! Na jednoletém dvoucestném kontraktu se dohodl s organizací San Jose Sharks.
Léto mělo probíhat stejně jako poslední dva roky. Libor Hájek odehraje mistrovství světa, odpočine a začne se připravovat na novou sezonu s Dynamem. Tentokrát s podtitulem honba za obhajobou titulu. Jenže všechno je jinak!
Ve středu večer přišla ze zámoří naprosto nečekaná zpráva. San Jose podepsalo s 28letým obráncem dvoucestný kontrakt na jeden rok. Organizace o tom informovala prostřednictvím sociálních sítí a oficiálního webu.
Kdo by něco takového v aktuální fázi kariéry čekal? Hájek přišel do Pardubic v průběhu ročníku 2023/24, který po pět let trvající anabázi u Rangers načal v Pittsburghu. Po deseti zápasech za farmu v AHL se spakoval a zdálo se, že dal zámoří definitivně sbohem.
Za Rangers odehrál v nejslavnější lize světa celkem 134 utkání s bilancí 4+13, v NHL se mu ale nikdy nepodařilo stabilně usadit. Zkusí to však ještě jednou. Dvoucestný kontrakt pochopitelně neznamená přímou místenku do prvního týmu Sharks, o svůj flek bude muset bojovat.
„Pokud by mu angažmá v zámoří z jakéhokoliv důvodu nevyšlo podle představ, má u nás dveře vždy otevřené.“
V minulé sezoně posbíral během základní části v dresu Dynama 13 bodů (6+7), další tři asistence pak přihodil v titulovém play off. „Jeho rozhodnutí plně respektujeme a tuto šanci mu přejeme. Je to pro něj velká osobní i hokejová příležitost. Je skvělé, že i v konkurenčním prostředí, které Dynamo nabízí, zde hráči odehrají nějaký čas, mohou se rozvíjet a dokážou se pak vracet zpátky do NHL,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Petr Sýkora.
„S Liborem jsme domluvení, že pokud by mu angažmá v zámoří z jakéhokoliv důvodu nevyšlo podle představ, má u nás dveře vždy otevřené a může se vrátit zpět do Dynama,“ dodal. V tom případě se dá Hájkovo rozhodnutí stoprocentně pochopit. Zadní vrátka v případě návratu do extraligy má zajištěná.
The Sharks have signed Libor Hajek.
— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) July 8, 2026