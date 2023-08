Hagel si v Tampě po loňské sezóně vysloužil osmiletou smlouvu

Čtyřiadvacetiletý Kanaďan zažil vloni výbornou sezónu. Většinu zápasů byl viděn v první formaci a body sbíral jak na běžícím páse. Jaká byla odměna? Osmiletá smlouva.

Brandon Hagel přestoupil do Tampy Bay před dvěma roky. Tehdy za něj Chicago dostalo podmíněné první volby v draftech 2023 a 2024. Z hráčů pak do Blackhawks zamířili Katchouk a Raddysh. Lightning tak do šikovného útočníka vkládali velké naděje. A vyplatilo se.

V předminulé sezóně naskočil Hagel na rozjetý vlak a tak nějak se osměloval. Z dvaadvaceti zápasů nasbíral pouze sedm kanadských bodů. Loňská sezóna už však byla jiná písnička. Čtyřiadvacetiletý levák odehrál jednaosmdesát zápasů ve kterých nasbíral hned 64 kanadských bodů!

Hagel byl vidět také ve statistice odebraných kotoučů. Nebýt Marnera, byl by na samém vrcholu téhle statistiky v celé lize.

A na kolik si vlastně přijde?

Hagel by do příští sezóny vkročil s kontraktem, jenž by jej smluvně držel na poslední rok. Navíc za pouhých 1,5 milionů. Tampa Bay musela jednat, pokud si jej nechtěla po sezóně nechat utéct. A podařilo se, obě strany se dohodly na velmi lukrativním kontraktu - 8 let, 52 milionů dolarů.

