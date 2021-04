Gusev skončil v New Jersey, ale NHL opustit nemusí. Je jednou nohou na Floridě

Konec? Ještě by to tak být úplně nemuselo. Velikán evropských kluzišť sice rozvázal smlouvu s New Jersey, ovšem nemusí být všem dnům v zámoří konec. Zájem o něj napříč ligou je, ten největší údajně projevila Florida a jednání jsou na dobré cestě.

Gusev musel z pátka na sobotu projít přes speciální waiver listinu, aby s ním Devils mohli ukončit spolupráci. Ta trvala jen jeden rok. Rus sice nejdříve v roce 2019 podepsal s Vegas jednoletý kontrakt, za tři měsíce už ale byl vyměněn do New Jersey, kde s ním podepsali dvouletou smlouvu. Tehdy se Gusev stěhoval na východ Spojených států za druhé a třetí kolo draftu.

Druhý rok kontraktu už ale za Devils nedohraje. Ročně si při něm vydělal 4,5 miliónu, pokud se nějaký tým rozhodne ruského útočníka podepsat, rozhodně dostane menší příděl. Nicméně jestliže nová organizace chce, aby jí Gusev pomohl v bojích o play-off, musí ho podepsat ještě před uzávěrkou přestupů. Ta nastane v pondělí ve 21 hodin středoevropského času.

Zájem má Florida. Ta v minulosti dala druhou šanci dalšímu hráči, který výrazně vyletěl v petrohradském SKA. Jevgenij Dadonov se pohyboval jen těsně pod třicetigólovou hranicí všechny tři roky, které na Floridě po návratu do zámoří strávil, letos se v Ottawě trochu trápí.

Zkušenost s ruským, lehce zapomenutým hráčem mají tedy Panthers slušnou. Gusev v první sezóně NHL bodoval v průměru ve dvou zápasech ze tří, nakonec završil zkrácenou sezónu se 44 body. Letos jich stihl ve 20 střetnutích zaznamenat pět.

Intenzivní jednání potvrdil redaktor Sportsnet Chris Johnston. Gusev by mohl podepsat smlouvu do konce sezóny například za ligové minimum. Jelikož má ale Florida Aarona Ekblada na listině dlouhodobě zraněných, mohou si dovolit mu nabídnout víc.

Zajímavostí je, že Gusev po minulé sezóně vůbec neodjel do Ruska, ale zůstal ve Spojených státech. A ne v New Jersey.

Jeho domovem mezi sezónami se stala Florida.

Aktualizace: Nikita Gusev se již dohodl s Panthers na smlouvě!

