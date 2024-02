Guentzel údajně odmítl nabídku šestileté smlouvy. Bude Pittsburgh riskovat?

Jedním z velkých otazníků této sezony je, jak dopadne jednání mezi Pittsburghem a Jakem Guentzelem. Přestože se spekuluje o tom, že by se debata o nové smlouvě mohla protáhnout až do léta, je otázkou, zda budou chtít Tučňáci tolik riskovat. Podle nejnovějších informací totiž měl americký útočník odmítnout nabídku šestileté smlouvy v hodnotě 51 milionů dolarů. V případě, že by se s Guentzelem nedohodli, mohl by odejít zcela bez náhrady.

Informaci o Guentzelovi přednesl bývalý hokejista Nick Kypreos, jenž v současnosti pracuje jako analytik v kabelové televizi Sportsnet. Podle jeho informací měl generální manažer Pittsburghu Kyle Dubas předložit svému hráči nabídku na šest let s ročním platem ve výši 8,5 milionu dolarů ročně.

Zvýšení gáže o dva a půl milionu však Guentzelovi nestačilo a kontrakt odmítl. Podle spekulací by Guentzel mohl požadovat roční plat okolo 10 milionů, což by ovšem znamenalo, že by Pittsburgh měl v příští sezoně pro zbývající smlouvy k dispozici už jen osm milionů, přičemž by měl na soupisce pouze deset útočníků, pět obránců a jednoho brankáře.

Je ovšem potřeba zdůraznit, že si Guentzel výrazné navýšení platu zaslouží. Je v nejlepších letech a dlouhodobě patří vedle Sidneyho Crosbyho či Jevgenije Malkina k nejproduktivnějším hokejistům Pittsburghu. V sezoně 2021/22 dokonce vyhrál produktivitu svého týmu se ziskem 84 bodů (40+44). V této sezoně je v produktivitě druhý s 22 góly a 27 asistencemi.

Dubas nyní musí popřemýšlet, jak s celou situací naložit. Buď může zkusit Guentzelovi nabídnout kontrakt s ročním platem okolo 10 milionů a operovat s omezenými financemi, nebo bude muset zkusit lidově řečeno vytřískat z Guentzela co nejvíc na trhu. Protihodnota za takového hokejistu by totiž byla vysoká a pro Pittsburgh s ohledem na budoucnost výhodná.

V určitou chvíli se totiž budou muset Penguins začít přestavbou zabývat. Jejich kádr stárne, šestatřicetiletý Crosby má smlouvu do roku 2025, sedmatřicetiletý Malkin do roku 2026, šestatřicetiletý Letang do roku 2028. Tyto osobnosti, které spojily s Pittsburghem celé své kariéry a zajistily organizaci zisk tří Stanley Cupů, nebudou hrát věčně a už kolem nich se může začít budovat nové mladé jádro, které po nich začne přebírat štafetu.

Dubas ovšem chce, aby Pittsburgh byl kvůli svým hvězdám ještě nějaký čas konkurenceschopný (obdobné problémy nyní zažívá Washington s Alexandrem Ovečkinem), proto by mohla v tuto chvíli vysoká Guentzelova smlouva snahu o tuto konkurenceschopnost nabourat. Nemohl by totiž na trhu s volnými hráči hledat výraznější posily kvůli nedostatku peněz.

Zároveň je potřeba zmínit ještě jeden důležitý aspekt, kterým je fakt, že Guentzel by nemusel chtít být součástí přestavby, a tak by jej ani nabídka luxusního kontraktu nepřesvědčila o tom, že má v Penguins setrvat. Devětadvacetiletý útočník sice získal s Pittsburghem Stanley Cup v roce 2017, ale vědomí, že po zbytek kariéry bude hrát v týmu, jenž bude platit daň za oddalování přestavby, jej může od podpisu nové smlouvy odradit.

Tím se celý kolotoč vrátil zpátky do startovní pozice k úvodní otázce - bude Pittsburgh riskovat, že o Guentzela přijde bez náhrady? Dubas by neměl čekat a měl by při nejbližší příležitosti zkusit nabídnout maximum, co je připraven obětovat. Pokud by ani tak Guentzel kontrakt nepodepsal, je v nejlepším zájmu celé organizace, aby se zkusila vymyslet výměna, ze které bude mít Pittsburgh prospěch.

Share on Google+