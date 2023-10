Guentzel se po operaci vrací do tréninkového procesu, ohledně ostrého startu zatím mlží

V Pensylvánii se radují z návratu kanonýra. Jake Guentzel úspěšně absolvoval lékařský zákrok, který se týkal jeho pravého kotníku a nyní již pobírá tréninkové dávky společně se svými spoluhráči. Zatím však není úplně jasné, kdy se dostane i do základní zápasové sestavy.

Jake Guentzel byl plnohodnotným účastníkem tréninku Pittsburghu Penguins poprvé od operace pravého kotníku, která proběhla 2. srpna. Původně se očekávalo, že útočník vynechá prvních pět zápasů základní části.

„Je příliš brzy na to říci, kdy nastoupím. Počkáme a uvidíme,“ řekl Guentzel. „Jdu den po dni. Cítím se skvěle. Je samozřejmě příjemné být zase s kluky, vidět jejich tváře a seznamovat se s novými posilami.“

Guentzel během tréninkového kempu, který začal 21. září, bruslil a pracoval se skupinou zraněných spoluhráčů, takže není na ledě poprvé, ale až v úterý absolvoval s celým týmem kompletní trénink.

Samotná operace, kterou Guentzel podstoupil, původně plánovaná ani nebyla. Původní plán byl, že si nechá kotník během letního období přirozeně vyléčit.

V červenci se osmadvacetiletý hokejista zúčastnil hokejových střetnutí v Minnesotě. Když jeho kotník nereagoval podle očekávání, tak se Guentzel a Penguins rozhodli, že je nutná operace.

„Samozřejmě to bylo zklamání,“ řekl Guentzel. „Nikdy nechcete zažít něco takového. Ale uvědomíte si, že je to součástí hry, stane se to, zranění se stávají.“

Guentzel v přípravě trenérovi Penguins velmi chybí. Mike Sullivan veřejně přiznal, že je velmi těžké tohoto hráče v sestavě nahradit.

„Myslím, že Jake je pro náš tým životně důležitý hráč,“ popsal. „Potichu se vynořil jako jedna ze superhvězd ligy. Je to opravdu dobrý střelec a soutěživý chlap.“

„Je to jeden z těch kluků, které je těžké nahradit,“ pokračoval Sullivan. „Není žádným tajemstvím, že má s Crosbym skvělou chemii. Tihle kluci, když jsou spolu a hrají svou hru, jsou prostě k nezastavení.“

Jake Guentzel ovšem teprve začal s tréninkem a čas ukáže, jestli stihne start letošní sezony.

