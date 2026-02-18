Gudasův zákrok? Prostě hokej, nic nenamítám, říká Crosby. Bude chybět nejméně měsíc

26. února 17:00Tomáš Zatloukal
Je to důvod, proč ne každý generální manažer v NHL touží po tom, aby jeho hráči letěli na olympiádu. Zranění. V minulosti bylo hodně živo třeba kolem Dominika Haška, je to 20 let, co se ottawští Senátoři cítili na zisk Stanley Cupu, Dominator kouzlil a pak utrpěl zranění v úvodním mači turínského turnaje s Německem. Z další italské perly, Milána, si tentokrát zdravotní trable přivezl třeba Mikael Granlund. Málo zvučné jméno? Pak vězte, že absentuje třeba také jeho hvězdný krajan Mikko Rantanen nebo globální star Sidney Crosby.
Pro Crosbyho se stal osudným mač s Českem, to nejspíš neuniklo ani jen rekreačnímu sportovnímu fanouškovi.
V krátkém sledu schytal údery od Ondřeje Paláta (mimo puk), Radka Gudase (dvakrát) a Martina Nečase.
Český kumštýř se přimotal do druhého střetu mezi Crosbym a důrazným vousáčem, jemuž se přezdívá Řezník. Jako by společně sevřeli osmatřicetiletého Kanaďana do svěráku...
Crosby nejspíš utrpěl újmu při prvním z kontaktů s Gudasem. Přišel kvůli tomu o semifinále i finále olympijských her, byť do poslední chvíle se v obou případech o jeho startu spekulovalo.
Že by ale kapitánovi anaheimských Kačerů cokoliv vyčítal? To byste nesměli Crosbyho znát, abyste předpokádali, že Gudase veřejně natře. Kdepak, éra, kdy tu a tam slavná sedmaosmdesátka působila plačtivě, je dávno minulostí.
Z Crosbyho je všeobecně uznávaná persona, borec, který dozrál v jednu z největší osobností současného hokeje. A tak, ač mu známý brousek zruinoval závěr dost možná derniéry pod pěti kruhy, z ničeho Gudase nevinil.
"Nemám s tím zákrokem žádný problém. Snažil se hrát tvrdě, tak jako by zahrál v té situaci jakýkoliv jiný bek. Žel to pro mě mělo nešťastné následky, ale mám za to, že mě ani nemusí nahánět a omlouvat se mi... nic takového, tohle se v hokeji prostě stává."
Mluví se o tom, že Crosby má poraněné vazy v pravém koleni, ale od nikoho to oficiálně nezaznělo. Probleskla informace, že se podrobil minulý týden ještě na Apeninském poloostrově vyšetření na magnetické rezonanci.
Možná kdekoho překvapila čerstvá informace, že vynechá ne týden či dva, ale nejméně měsíc... přitom měl mít před pár dny blízko k účasti v bojích o medaile.
Je snadné ovšem porozumět, že do jisté míry šlo o taktické manévr, případně také uznat, že je rozdíl mezi pokusem o comeback kvůli klíčovým mačům na podniku, který proti sobě svedl v národních dresech ty nejlepší z nejlepších, a uspěchaným návratem kvůli základní části NHL.
Ne, že by sázky nebyly vysoko.
Crosby je nejproduktivnějším hráčem mančaftu, který sahá po nečekaném postupu do play-off. Pojedenadvacáté (což by bylo vylepšení vlastního rekordu NHL) míří k sezoně s průměrem alespoň bodu na zápas. Pro Tučňáky je stále veledůležitý.
Pittsburgh ale bude jistě radši mít lídra ve stoprocentní kondici pro finiš závodu o elitní osmičku Východní konference, než aby se na Crosbyho tlačilo a hrál by teď na půl plynu, s nalomeným zdravím. Takové hrdinství by mohlo být kontraproduktivní.
A tak numero 87 v nejbližší době v NHL neuvidíte. Tedy pokud washingtonští Caps nenasadí jeho ruského nositele Bogdana Trinejeva. Právě s Crosbyho oblíbenou kombinací debutoval v prosinci.
