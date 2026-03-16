Gudasův večer zúčtování. I se zraněním šel do bitky hned ve třetí sekundě a ustál bouři

31. března 10:00

David Zlomek

V pondělní noci se v Anaheimu zastavil čas a hokej šel na několik desítek minut úplně stranou. Celý hokejový svět čekal na moment, kdy se Toronto Maple Leafs poprvé od osudného 12. března postaví tváří v tvář Radko Gudasovi, muži, který kolenem ukončil sezonu jejich kapitánu Austonu Matthewsovi.

Napětí bylo tak obrovské, že ani nečekaná zpráva o vyhazovu generálního manažera Toronta Brada Trelivinga, která přišla jen dvě hodiny před zápasem, nedokázala přebít atmosféru v Honda Center. Radko Gudas, přestože ho trápilo zranění dolní části těla a o víkendu byl viděn s nohou v dlaze, do zápasu nastoupil s jasným záměrem: postavit se následkům svých činů čelem. „Stojím si za svými chybami. Chci si to vyřešit sám, to je jeden z důvodů, proč jsem dnes prostě musel hrát,“ prohlásil český kapitán Ducks ráno před utkáním a svá slova potvrdil hned po úvodním vhazování.

Jakmile padl puk na led, Gudas i Max Domi okamžitě shodili rukavice. Bitka začala už ve třetí sekundě a Domi v ní měl navrch, když na Gudase vyslal sérii tvrdých ran, zatímco český bek působil dojmem, že tresty spíše přijímá, aby splatil svůj dluh.

„Věděli jsme, že to přijde. Radko je profík a ví, že když hrajete na hraně a někoho zraníte, musíte za to nést zodpovědnost,“ poznamenal k situaci trenér Anaheimu Joel Quenneville. Tím ale násilí zdaleka neskončilo. Zápas se zvrhl v jednu z nejtrestanějších bitev sezony, kdy rozhodčí rozdali celkem 85 trestných minut, z toho 61 na straně Toronta. Emoce přetekly ve druhé třetině, kdy Michael Pezzetta Gudase nevybíravě srazil k ledu a následně byl po potyčce s rozhodčím vyloučen do konce utkání.

Do sprch předčasně zamířili i Max Domi po druhé bitce a obránce Jake McCabe, zatímco gólman Anthony Stolarz se několikrát pokoušel vyprovokovat k boji svého protějška Villeho Hussa.

Navzdory neustálým potyčkám a osobním trestům se nakonec hrál i hokej, který nabídl divokou přestřelku. Toronto, hnané touhou po odplatě i snahou udržet se v teoretické naději na play-off, nakonec vyhrálo 5:4 v prodloužení. Rozhodující gól vstřelil v posledních sekundách nastavení John Tavares, čímž alespoň částečně uklidnil rozjitřenou atmosféru v táboře Maple Leafs.

Gudas po odpykání svých trestů ve druhé třetině zůstal na střídačce a do třetí části už nezasáhl, ale svůj úkol splnil, neutekl. Morgan Rielly, který byl po prvním incidentu s Matthewsem kritizován za pasivitu, tentokrát ocenil, jak se tým semkl. „Museli jsme reagovat jako tým. Nešlo jen o jednoho hráče, ale o to, abychom ukázali hrdost a zastali se jeden druhého,“ dodal Rielly.

