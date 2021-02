Gudas si na Floridě nemá nač stěžovat. Panteři jsou zatím milým překvapením sezóny

Málokdo je asi čekal tak vysoko. V pátek smázli Detroit 7:2 a připsali si už jedenáctou výhru v sezóně, z patnácti zápasů! Velkým důvodem, proč jsou Panteři jedním z nejlepších celků Centrální divize, je i řada nových tváří. Rozhodně mezi nimi nepřehlédnete Radko Gudase.

Vousatý chasník s visáží Buda Spencera předvádí svou obvyklou hru. Zdobí ho důraz, hra tělem, dobrý pohyb a také spolehlivost. Loni touhle dobou vedl NHL v plus minus bodování, letos je v této statistice opět vysoko. Hodnota +7 je na Floridě nejvyšším číslem.

Panteři zatím v ničem nezaostávají za obhájci Stanley Cupu, dalším floridským celkem Tampou Bay. To musí být zvlášť příjemné právě pro Gudase, jehož kdysi Tampa pro NHL objevila a kde odehrál tři sezóny (2012-15). Také proto si před pár dny pozvali svérázného Čecha na kus řeči moderátoři podcastu Territory Talk, tentokrát s poditulem „Get to know The Butcher“.

Poznejte řezníka

Třicetiletý bek zažívá v NHL čtvrtou štaci. Potíže s adaptací neměl. „Přizpůsobil jsem se výborně. Sezóna je zatím velmi zábavná a těším se na její další průběh,“ řekl Gudas, jenž rozhodně není v týmu Panthers jediným nováčkem. Nový generální manažer Bill Zito to vzal na podzim pěkně zgruntu a krom silného jádra nenechal v sestavě kámen na kameni.

S Gudasovou hrou zatím musí být spokojen. Tradičně vyniká v zásazích tělem, s 84 hity byl v neděli na špici celé ligy. Druhý Brady Tkachuk je na čísle 78, třetí Brandon Tanev 77, čtvrtý Tyler Motte 70. „Samozřejmě, fyzická hra je něco, co přináším rád,“ smál se hráč, který si podle vlastních slov stále zvyká na herní systém, jež mu čím dál víc vyhovuje.

Řeč přišla také na Gudasovy začátky. V sezóně 2011-12 vyhrál s Norfolkem v AHL Calder Cup, součástí sezóny byla i úžasná šňůra 26 vítězství v řadě. „Byl to památný rok. Neměli jsme nejlepší začátek, ale pak jsme se chytili a byli lepší a lepší. Byli jsme jako stroj, každý věděl, co má dělat. I když jsme prohrávali o tři góly, pořád jsme si věřili. Dobrá škola, jak se naučit vyhrávat.“

V polovině února (12. – 16. 2.) si s Floridou zahrál třikrát po sobě proti Tampě Bay. Byly z toho dvě výhry a jedna porážka. Gudas nastoupil proti některým bývalým spoluhráčům a také trenéru Jonu Cooperovi, pod nímž dva roky (2013-15) nastupoval. „Hrál jsem pod ním rád. Hodě mě naučil. Byli jsme skvěle připravení. Určitě na ty časy vzpomínám, je to dobrý trenér.“

Také nyní má na střídačce za zády obrovskou trenérskou personu, Joel Quenneville patří k nejúspěšnějším koučům NHL všech dob. „Byl to jeden z důvodů, proč pro mě bylo všechno snazší. Funguje to tu správně, každý den se učím něco nového. Přináší sem vítěznou atmosféru.“

Při otázce na osobní záliby přiznal český obránce vedle rodiny, na níž měl díky posunuté sezóně minulý rok mnohem víc času, hlavně golf, tenis a také jízdu na kole. „Snažím se v létě dělat jiné sporty, jak jen to jde. Jsem svobodomyslný člověk, když je možnost, rád zkouším nové věci.“

Řeč přišla rovněž na zálibu v kloboucích. „Můj táta je rád nosíval, měl jsem to před očima, kdy jsem vyrůstal. Koupil jsem jeden, pak dva, tři a je z toho pěkná sbírka. Baví mě občas tím překvapit kluky v šatně,“ přiznal vytříbený oděvní styl hokejový brousek.

Nejpodstatnější je, že si Florida zatím vede v sezóně velmi dobře. Sobotní odvetu s Detroitem sice nezvládla, stále ale drží výbornou pozici. Šestnáct odehraných zápasů je dost. Víc než čtvrtina zkráceného ročníku je za námi.

„Ano, zápasy jdou hodně rychle, každý bod je důležitý. Když udržíme rytmus, můžeme být lepší a lepší. Rozpis je náročný, ale jsme dobře trénovaní. Tým je připravený, vnímáte tu energii, vyvíjíme tlak jeden na druhého,“ uzavřel Radko Gudas.

