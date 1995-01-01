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Gudas míří zpět na Floridu! Teď stačí maličkost - podepsat smlouvu

29. června 20:20

David Zlomek

Vedení Floridy Panthers nelenilo a získalo menší náskok před středečním otevřením trhu s volnými hráči. V pondělí floridský klub oficiálně oznámil výměnu s Anaheimem, v rámci které získal vyjednávací práva na českého obránce Radko Gudase. Opačným směrem do Kalifornie zamířila práva na útočníka A.J. Greera.

Oba hokejisté se ve středu v poledne stanou nechráněnými volnými hráči, pokud se svými novými zaměstnavateli do té doby nepodepíší smlouvu.

Je ale vysoce nepravděpodobné, že by vedení Panthers k této transakci přistoupilo, kdyby nebylo přesvědčeno, že s českým zadákem dokáže rychle najít společnou řeč.

Pro Gudase by úspěšná jednání znamenala návrat do velmi dobře známého prostředí. Důrazný bek strávil na Floridě tři sezony v letech 2021 až 2023 a tým opustil po cestě do finále Stanley Cupu v roce 2023. V Anaheimu si následně vybudoval obrovský respekt a nedlouho po svém příchodu byl dokonce jmenován kapitánem týmu.

Pokud Gudas na Floridě novou smlouvu skutečně podepíše, budou mít Panthers pro příští ročník zajištěno hned sedm obránců pro NHL. Přetlak v defenzivě by navíc mohl vyústit v další výměnu. V nejrůznějších spekulacích před víkendovým draftem se totiž v souvislosti s trejdem často skloňovalo jméno finského obránce Nika Mikkoly.

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