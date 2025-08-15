Grzelcyk je stále volný. Zamíří do Toronta?

7. září 8:00Vladimír Vykoukal
Na trhu volných hráčů už před novou sezónou moc známých jmen nezbývá. Jeden zkušený bek, který stále čeká na kontrakt, se na něm ale nachází. Je jím Matt Grzelcyk. Ten už byl v médiích spojován s několika kluby, včetně věhlasného Toronta. Na to, jak by Grzelcyk Maple Leafs pomohl, se zaměřil Dave Benson z Heavy Sports.
Asi málokdo očekával, že Grzelcyk bude na trhu volných hráčů tak dlouho. O hráče s jeho zkušenostmi bývá napříč NHL velký zájem. Vždyť v nejprestižnější lize světa odehrál už devět sezón, z toho osm v dresu Bostonu. A v té poslední si v Pittsburghu vytvořil své bodové maximum, když nasbíral hned 40 kanadských bodů. To je na beka velmi slušné číslo.
Není tak divu, že se spekuluje o zájmu několika klubů. Novinář Dave Benson mluví o tom, že by se Grzelcyk hodil do Toronta, které po odchodu hvězdného Mitche Marnera prochází menší přestavbou. A v mnoha ohledech to dává smysl.
V obraně Toronta by se pro Grzelcyka místo určitě našlo. Chris Tanev, Jake McCabe a Brandon Carlo platí za spíše defenzivní specialisty. Roli ofenzivního beka by měl plnit především Morgan Rielly, který je však v posledních letech často terčem kritiky. Jen těžko lze očekávat, že by se Grzelcyk stal nejproduktivnějším bekem Leafs. Mohl by ale do obrany přidat svou kreativitu, pomoci týmu s přechodem z obrany do útoku a trochu shodit tlak právě z Morgana Riellyho.
Grzelcyk s sebou navíc přináší i letité zkušenosti z play-off, které Toronto nutně potřebuje. Pozitivem je i to, že se jedná o leváka. Tanev a Carlo jsou praváci, Grzelcyk by tedy po boku jednoho z nich mohl obsadit pozici v prvních dvou obranných párech.
Je ale jasné, že by to Leafs s podpisem Grzelcyka neměli jednoduché. Momentálně jim pod platovým stropem zbývá volných zhruba 1,9 milionu amerických dolarů. V Pittsburgu hrál Grzelcyk pod smlouvou o hodnotě 2,75 milionů a vzhledem k jeho dobrým výkonům se dá očekávat, že by mohl mít ještě vyšší požadavky. Je tedy zřejmé, že by Toronto nejprve muselo udělat další změny, aby ho vůbec mohlo podepsat. Amerického beka by ale mohly lákat vysoké ambice Leafs. Ve své kariéře přece jen Stanley Cup nezískal a je otázkou, kolik příležitostí ještě bude mít. Pro vidinu reálné šance na jeho zisk by se tak mohl spokojit i s nižší gáží.
Ať už to dopadne jakkoliv, osud Matta Grzelcyka je jednou z nejzajímavějších otázek, na kterou před začátkem nové sezony ještě neznáme odpověď. Bylo by velkým překvapením, kdyby takto zkušený bek zůstal bez angažmá. Posílí Toronto, nebo se přidá k jinému týmu?
