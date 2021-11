Gretzky věří „svým“. Oilers jsou blízko úspěchu, myslí si

Když o něčem mluví Wayne Gretzky, je tomu věnována velká pozornost. Málokomu by tak mělo uniknout to, že v posledních dnech vyřkl nadějná slova ke dvěma kanadským týmům. Podle něj mají Maple Leafs i Oilers velký předpoklad k tomu, aby byli úspěšní.

Velmi ho v tom utvrdil jeden oběd s hráči Edmontonu. Když vedle sebe uviděl Connora McDavida, Leona Draisaitla a Darnella Nurse, připomnělo mu to časy zlaté dynastie z osmdesátých let, kdy takhle chodíval s Markem Messierem a Paulem Coffeym.

„Když jsem z toho oběda odešel, musel jsem říct ženě, že tenhle tým je mnohem blíž k úspěchu, než si ostatní myslí. Kluci si jsou strašně blízcí a chtějí bojovat jeden za druhého, to zbožňuju. Kromě toho si ze sebe dokážou udělat srandu. Leon třeba rýpal do Connora, že jeho přihrávky nejsou tak dobré, jak by měly být. A to je přece taky důležité,“ řekl legendární Gretzky Sportsnetu. „Navíc mají bezvadnou přesilovku, která snad ani nejde ubránit.“

„Je důležité, aby byla kabina na stejné vlně,“ pokračoval. „Něco podobného vidím i u Toronta. Jsme tým, jsme spolu a je jedno, kdo dá gól.“

I Toronto má dobrou partu, známé je kamarádské pouto hvězdných Austona Matthewse a Mitche Marnera. Občas přicházejí kritické hlasy, které hlásají, že by tihle dva měli hrát víc týmově, nicméně Gretzky má jasný názor.

„Co se těchto dvou hráčů týče, Auston je střelec číslo jedna, to je v pořádku,“ přemítal. „Mitch je tvůrce hry, a to je taky v pohodě. Takhle prostě Leafs budou fungovat. Mitch je skvělý hráč, který bude velkou součástí jakéhokoliv úspěchu Leafs."

Přílišné sólování borců z Toronta? Občas ano, nicméně Gretzky připomíná, že nejdůležitější je, aby měli radost všichni.

„Mark Messier říkával, že střílení gólů je týmová věc,“ vysvětloval. „Pamatuji si, jak jsem jednou dal tři góly a Mark vypadal, jako kdyby ty góly dal on. Je potřeba, aby to byla týmová radost.“

Oba týmy touží po úspěchu. Oilers na Stanley Cup čekají od roku 1990, jejich soupeři z Toronta dokonce od sezony 1967.

Kdo prolomí prokletí jako první?

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+