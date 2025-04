Gretzky překonán, ale co dál? V zámoří mluví o Ovečkinově tisícovce

Alex Ovečkin dorovnal rekord, který se zdál být navždy nedosažitelný. 894 gólů. Tolik jich nastřílel Wayne Gretzky, než pověsil brusle na hřebík. A teď jej přeskočil právě Rus. Jenže zatímco Gretzky tímhle číslem uzavíral kapitolu, Ovečkin ji může brát jako start nové. V tuhle chvíli už nejde o to, jestli Gretzkyho překoná. Jde o to, o kolik.

Fakta jsou neúprosná. Ovečkin dorovnal rekord ve 1486 zápasech – o jeden méně než Gretzky. A to přesto, že letos vynechal slušnou porci času kvůli zlomené noze. I tak se dokázal vrátit ve formě a dál sázet góly.

Do sezony vlétl s 15 zásahy v prvních 18 utkáních. Takhle produktivní nebyl roky. A co víc – jeho hra se nezakládá na rychlosti, kterou by mohl ztratit věkem. Jeho styl je jednoduchý, surový, ale brutálně efektivní. Má pořád tu stejnou zónu, ten stejný prostor na ledě, odkud pálí. A nikdo ho tam pořád nedokáže pokrýt.

Je mu 39, ale jeho tělo drží. Smlouvu má do roku 2026 a s tím, jak pravidelně skóruje, není důvod si myslet, že by zpomalil.

Když si člověk vezme jeho tempo za poslední tři sezony – 42, 31 a aktuálně přes 40 gólů, i se zraněním – dá se reálně mluvit o metě 950. A pokud vydrží zdraví, a on zjevně dělá všechno pro to, aby vydrželo, není mimo realitu ani tisícovka.

Tímhle to prostě nekončí. Jeho kariéra směřuje k tomu, že vytvoří nový rekord, který se nebude jen těžko překonávat. Bude prakticky nedotknutelný. A právě v tom je síla Ovečkinova odkazu. Ne že vyrovnal Gretzkyho. Ale že má našlápnuto ho překonat způsobem, který už možná nikdy neuvidíme.

Tohle všechno si uvědomují i ti, co sport definují ve všech koutech světa. Když Ovečkin skóroval proti Islanders a přepsal historii, NHL mu připravila dárek, jaký si zaslouží jen opravdová ikona. Ve speciálním videu mu gratulovali legendy – Michael Jordan, LeBron James, Tom Brady, Roger Federer, Michael Phelps, Derek Jeter, Simone Biles, Snoop Dogg, Sidney Crosby, Mark Messier a další.

Celkem třicet osobností, které samy přepisovaly historii. „Wow. 895 gólů,“ žasla Biles. „Jste teď ten, koho budou ostatní dohánět,“ řekl Pat Monahan. Trefně se zeptal legendární plavec Michael Phelps: „Je tisícovka možná? Pojďme na to!"

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+