Gretzky má jasno! Rozhodne domácí prostředí, o kousek víc věří Carolině

1. června 11:00David Zlomek
Wayne Gretzky označil za favorita letošního finále Stanley Cupu tým Carolina Hurricanes. Historicky nejproduktivnější hráč NHL to uvedl v televizním panelu stanice NHL on TNT po pátém utkání finále Východní konference, ve kterém Carolina vyřadila Montreal Canadiens poměrem 4:1 na zápasy. V souboji o titul se Hurricanes střetnou s Vegas Golden Knights, kteří na západě deklasovali Colorado 4:0.
„Myslím, že brankáři jsou dost vyrovnaní. Obranné řady na obou stranách jsou podle mě také vyrovnané. Vím, že oba týmy mohou točit čtyři formace,“ přemítal Gretzky. „Podle mě to bude stát na tom, na jakou úroveň se dokážou dostat Jack Eichel a Mitch Marner a jestli Andrej Svečnikov a Sebastian Aho zahrají na svém maximu. Protože víte, že druhá a třetí lajna přispějí a čtvrté formace budou hrát tvrdě.“
Rozhodujícím faktorem finálové série podle něj bude výhoda domácího prostředí. Tu si zajistila Carolina ziskem 113 bodů v základní části, zatímco Vegas nasbíralo 95 bodů.
„Nakonec se to scvrkne na jednu věc, pro kterou hrajete celý rok: domácí led. Bude to v sedmém zápase ten hlavní rozdíl v sérii? Pokud si musím vybrat jednu nebo druhou stranu, protože obě jsou skvělé, volím Carolinu,“ vysvětlil čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu, který během kariéry zaznamenal 894 gólů a 2857 bodů.
Sázkové trendy například na predikčním trhu Kalshi dávají Gretzkymu za pravdu. Carolina vstupuje do finále jako velký favorit s šancí 59 %, zatímco Vegas má šanci 42 %.
Hurricanes si tuto pozici vysloužili dominantní sezonou, kdy měli druhý nejlepší útok ligy s 296 góly a v play-off zatím prohráli jediný zápas při skóre 42:21 a úspěšnosti zákroků 93,2 %. Vegas sice prožilo průměrnou základní část, ale v play-off zabralo, přestřílelo soupeře 58:38 a šokovalo ligu jednoznačným smetením Colorada 4:0. Vzájemná střetnutí sice vyzněla jasně pro Vegas v poměru 4:1 a 6:3 a Golden Knights budou mít po rychlém postupu v nohách týdenní odpočinek oproti čtyřem dnům Caroliny, přesto sázkaři i hokejová legenda favorizují Hurricanes.