Gratuloval Jágr i Chára. Krejčí stylově oslavil tisícovku

Chvíli to sice trvalo, ale přeci jen se David Krejčí dočkal. Milník tisícovky odehraných zápasů překonal už v půlce ledna, nicméně organizace mu pěkný ceremoniál připravila až na toto pondělí. A šlo o parádní akci! Povedený večer následně podtrhl rekordní bodový zápis Bruins.

1 tým, 16 sezon, přes 1000 zápasů. Úctyhodný počin, který Krejčího řadí mezi legendy týmu. Důkazem budiž i postavení v historické tabulce. Český rodák má na kontě 1013 odehraných utkání, což ho v organizaci řadí na sedmé místo. Pokud odehraje zbytek zápasů v základní části, poskočí ještě před Zdena Cháru a Waynea Cashmana.

A jak to celé probíhalo? Moc pěkně, tohle Američané umí. Na ledě se Krejčí před zápasem postavil vedle své ženy Naomi a dětí Eliny a Everetta. Poté, co hlasatel vyjmenoval Krejčího úspěchy, došlo také na zdravice od všech možných hokejových osobností z kostky nad ledem.

Od současných ikon Bergerona a Marchanda se přešlo i na Raska, Pastrňáka, Cháru či majitele týmu Charlieho Jacobse.

„Když jsme spolu hráli, poznal jsem tě nejen jako výborného hokejistu, ale i jako skvělého kamaráda. Říkal jsem si, čím to je, ale pak jsem zjistil, že když si vyrůstal, byl jsem tvým oblíbeným hráčem. Teď už to dává smysl,“ zavtipkoval Jágr. A Torey Krug dodal v lámané češtině: „Na zdraví!“

Celá aréna stála na nohou a tleskala. O to víc, když na led za Krejčím přišla velká legenda Johnny Bucyk, který Krejčímu předal jeden z památečních předmětů.

Chtělo by se říct, že si měl Krejčí vzít velkou tašku. Kromě toho totiž český hokejista dostal velký obraz a od generálního manažer Dona Sweeneyho tradiční stříbrnou hokejku. Něco na památku si připravili také spoluhráči, a sice hodinky Rolex.

„Trochu jsem věděl, co čekat, ale moje očekávání bylo dost překonané. Byl to výjimečný moment. Zvlášť, když jsem měl po boku rodinu,“ říkal pak Krejčí po zápase. „Jsem za to velmi vděčný.“

Abychom nezapomněli, hrál se také zápas. Bruins Ottawu porazili a dosáhli již na 90 bodů. Úctyhodný počin se jim podařil v 56. utkání sezony, čímž dorovnali historické maximum Philadelphie ze sezony 1979/80.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+