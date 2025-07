Granlund prý odmítl i lepší nabídku. Anaheim mu doporučil Selänne

Jednal o smlouvě s Dallasem. Pak se kolem něj točilo několik týmů, mezi jinými prý měl zájem Vancouver. Nakonec zakotví Mikael Granlund v Anaheimu. Na stole měl údajně čtyřletou nabídku na 24 miliónů dolarů. Vzal 21 mil. na tři roky od Ducks.

I to z něj dělá jednoho z vítězů na trhu volných hráčů! Luxusní smlouva pro muže v Kristových letech od klubu, který má dostatek volného místa pod stropem. V Anaheimu o něm píšou jako o „jednom z nejlepších volných agentů, který přišel do města od Scotta Niedermayera“ (2005).

Fanoušci Kačerů se tak mají na co těšit. Mužstvo totiž odstartuje také s novým trenérem. Sedmašedesátiletý Joel Quenneville je hladový ukázat, že má NHL pořád co nabídnout.

„Potom, co se to neodvíjelo dobře v Dallasu, protože na mě neměli prostor, musel jsem jít jinam a Anaheim mi vyhovoval,“ řekl Granlund z Finska. „Tým jde správným směrem, je plný mladých i zkušených hráčů. S novým trenérem, který ví jak vyhrávat, se pokusíme implementovat ty správné návyky.“

Při rozhodování mu pomohl jeden z nejslavnějších hráčů klubové historie, krajan Teemu Selänne. „Mluvil o té organizaci jen dobře, jak se tu starají o hráče, kolik mají talentu a všechny tyhle věci,“ odkryl Granlund.

Fin se do jižní Kalifornie moc těší. Nejen kvůli teplu a pohodě, ale třeba i proto, že jsou odtud přímé lety do Helsinek, odkud to má kousek do Päijät-Häme, kde většinu roku žijí jeho dva synové a bývalá manželka.

Rozvedený je dva roky, ale podle dostupných informací udržují ohledně dětí s bývalou chotí velmi dobrý vztah. „Zvažoval jsem, co pro mě bude dobré nejen jako pro hokejistu, ale také jako pro otce. Anaheim přispěchal velmi rychle a jsem šťastný za to rozhodnutí.“

Po letech v Minnesotě a Nashvillu, roce v Pittsburghu, dvou sezónách v San Jose a roce v Dallasu, to bude od roku 2012 v NHL jeho šestá štace. Drobnou výhodou je, že o Anaheimu má povědomí. Už proto, že hrál většinu kariéry na západě, z toho dva nedávné roky s Sharks ve stejné divizi.

„Je tu spousta talentu. Hrají opravdu rychlý hokej. Bylo je docela zábavné sledovat,“ řekl Granlund. „S talentem, který mají, to bude jen lepší a mají i několik opravdu stabilních veteránů, takže si myslím, že je to dobrá kombinace.“

