Gólmani v pohybu! Skinner jde do Winnipegu, Oilers překopali brankoviště

2. července 11:00David Zlomek
Otvorení trhu s volnými hráči a doprovodné výměny spustily v NHL masivní brankářskou rošádu. Kluby napříč ligou začaly bleskově přeskupovat své síly v brankovištích, přičemž hledaly jak zkušené pojistky pro případ odchodů svých nespokojených hvězd, tak levnější alternativy na pozice dvojek. Tento rychlý pohyb rozvířil vody kolem ostřílených veteránů i nadějných mladíků a výrazně proměnil brankářskou mapu hned u několika týmů.
Mimořádně aktivní bylo v tomto ohledu Edmonton, které během jediného dne kompletně překopal hierarchii za Tristanem Jarrym a přivedlo hned dvě nové tváře. Oilers nejprve podepsali roční smlouvu s Frederikem Andersenem na 2,8 milionu dolarů. Ten sice prožil kolísavou základní část v Carolině, ale v play-off zazářil bilancí 13-2 a průměrem 1,89, čímž Hurricanes dotáhl až do finále, než ho na poslední dva zápasy vystřídal Brandon Bussi.
Krátce nato Edmonton dokončil výměnu s Buffalem Sabres, odkud získal čtyřiadvacetiletého Devona Leviho a volbu v 7. kole draftu 2028 výměnou za volbu ve 3. kole téhož roku. Levi, kterému běží poslední rok smlouvy s platem 812 tisíc dolarů, strávil minulou sezonu na farmě v Rochesteru, nicméně je považován za talentovaného gólmana.
Zatímco Edmonton brankáře hromadil, jeho bývalá jednička Stuart Skinner si našel nové působiště ve Winnipegu. Jets s ním podepsali dvouletou smlouvu na 7,5 milionu dolarů. Skinner, který minulou sezonu rozdělil po výměně mezi Oilers a Pittsburgh, přichází jako pojistka. Winnipeg se totiž potýká s obrovskou nejistotou kolem své jedničky Connora Hellebuycka, o jehož odchodu se po vyjádření nespokojenosti hlasitě spekuluje.
Angažování Skinnera je sice finančně výhodné, ale i riskantní, neboť v základní části dlouhodobě bojoval s konzistencí a v dresu Penguins letos v play-off třikrát prohrál, než ho nahradil Arturs Silovs.
Výrazný trejd se odehrál také mezi Bostonem a New York Rangers. Do New Yorku se stěhuje Joonas Korpisalo, který má nahradit odcházejícího Jonathana Quicka, jenž ukončil kariéru. Bruins za něj získali volbu ve 4. kole draftu 2028 a třiadvacetiletého útočníka Kalleho Väisänena.
Rangers ho plánují postavit do přímého souboje o post dvojky za Igorem Šesťorkinem s čtyřiadvacetiletým Dylanem Garandem. Pro Rangers to však může být ošemetná situace, protože pokud jeden z nich neuspěje, před odesláním do AHL by musel projít listinou nechráněných hráčů. Bostonu tento krok naopak uvolnil finance na posílení obrany a otevřel pozici dvojky za Jeremym Swaymanem pro Michaela DiPietra, který byl vyhlášen nejlepším gólmanem AHL v posledních dvou sezonách.
Do hledání nové dvojky se úspěšně zapojil i Detroit Red Wings, který jako nechráněného volného hráče podepsal Daniila Tarasova. Ruský brankář, který uplynulý ročník strávil na Floridě, podepsal roční smlouvu na 2 miliony dolarů.