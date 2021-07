Gólmani stráží své série: Price neztrácí klíčové zápasy, Vasilevskij zapomíná na prohry

Před 29 lety se Tampa Bay poprvé vměstnala mezi ligové účastníky. Tatáž sezona zároveň označuje období posledního vítězství Canadiens ve finále Stanley Cupu. Zatímco většina titulů Habs by mohla mít právo na důchodový program, Lightning od svého vstupu do NHL urvali dva poháry. Třetí by chtěli přidat před vlastními fanoušky už zítra nad ránem.

Statistiky každopádně míří stranou, to nejdůležitější se znovu odehraje na ledové ploše. Historické cifry mohou být sice skvělým kořením pro fanoušky, na výkonech obou celků se však žádným způsobem nepodepíšou.

Přetahovaná gólmanů je také tentokrát na pořadu dne. Carey Price dlouho nemohl proti střelcům Tampy vykoumat účinný recept, ale když se přiblížila hrozba vyřazení, byl jako vyměněný. Právě ve čtvrtém finále vůbec poprvé v sérii překonal 90% úspěšnost a odrazil 32 střel. V letošní nadstavbové části se ostatně ještě nestalo, aby Price nezvítězil, jakmile se jeho tým ocitl jeden krok od vyřazení.

Jenže jiný druh úspěšné série patří také jeho protějšku, Andreji Vasilevskému. Jakmile Bolts v tomto play off prohráli utkání, v dalším zápase je ruská mašina dovedla ke zdárnému výsledku. Už bychom napočítali šest takových případů.

Je jasné, že dnes jedna z pravidelných bilancí krutě narazí.

Páté finále málem odložil hurikán

Montreal se k páté partii v Amalie Areně propracovával velmi složitě. A nejde jen o to, že musel ukázat obrovskou odhodlanost, když na přelomu třetí třetiny a prodloužení předchozího mače ubránil čtyřminutový trest kapitána Shea Webera a prostřednictvím Joshe Andersona vsítil rozhodující trefu. Canadiens se dotkly také potíže spojené s cestováním, neboť k floridskému pobřeží se přiblížil hurikán Elsa a nikdo netušil, zda se Habs zvládnou dopravit na místo určení včas.

„Už nás to nemůže překvapit,“ řekl trenér Dominique Ducharme oficiálním stránkám NHL, aby připomněl několik předchozích komplikací, které provázely jeho svěřence. „Ať se stane cokoliv, prostě si s tím neděláme starosti. Vnímáme to jako náš osud.“

Třebaže stejný problém potkal rovněž Tampu, které se zkomplikoval návrat do USA, hlavní kouč Jon Cooper myslí primárně na následující zápas. „Kluci si uvědomují, že není snadné vyhrát sérii bez ztráty kytičky, zvláště pak ve finále. Už na ranním rozbruslení jste ale mohli vidět, že jsou soustředění. A budou plně připravení,“ pronesl před novináři po včerejším tréninku.

Canadiens patrně pošlou do zápasu stejnou sestavu, která jim zajistila první výhru ve finále od roku 1993. Novinářům to potvrdil samotný trenér Ducharme. Jinými slovy by si znovu nezahráli obránci Erik Gustafsson, Jon Merill a útočník Jesperi Kotkaniemi, na jejichž místa naskočili Alexandr Romanov, Brett Kulak a Jake Evans.

