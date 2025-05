Golden Knights skončili, ale panika nehrozí. Klub chce udržet Eichela i jádro týmu

Vegas Golden Knights mají po sezoně. Po vyřazení ve druhém kole play-off od Edmontonu se klub bude muset rychle přeorientovat na letní plánování. Jedním z hlavních bodů bude budoucnost Jacka Eichela, který má před sebou poslední rok ze stávající osmileté smlouvy.

„Je to jeden z top hráčů NHL,“ uvedl generální manažer Kelly McCrimmon. „Má výborný charakter, je to lídr. Každý zápas vidíte, co dělá pro tým. Chceme ho udržet. Jack tu je spokojený, takže doufám, že se domluvíme.“

Eichel, který letos odehrál svou desátou sezonu v NHL, zažil životní ročník. S 66 asistencemi a 94 body vytvořil nová osobní maxima, k tomu přidal 28 gólů. Hrál v první lajně a patřil k nejdůležitějším hráčům Vegas.

„Tým, lidé kolem, atmosféra v organizaci – nemůžu si stěžovat. Jsem hrdý, že můžu nosit tenhle dres a být součástí města i klubu,“ řekl Eichel. „Co se týče smlouvy, to se nějak vyřeší samo. Já se teď chci připravit na další sezonu.“

Přestože Vegas končí už ve druhém kole, nálada ve vedení nepůsobí katastrofálně. Podle trenéra Bruce Cassidyho se jádro týmu osvědčilo. „Nemám problém s žádným hráčem v kabině. Všichni drží při sobě. Ano, možná jsou věci, které se dají doplnit. To si vyhodnotíme,“ uvedl.

Jedním z hráčů, kteří by se rádi vrátili, je i útočník Reilly Smith. Původní člen sestavy Vegas vyhrál s týmem Stanley Cup, poté byl vyměněn nejprve do Pittsburghu, pak do Rangers. V březnu ho ale klub získal zpět. „Tady jsem odehrál nejlepší hokej v kariéře,“ řekl. „Moje rodina tu chce zůstat. Jestli to půjde, rád bych tu pokračoval. Ale je to byznys, zatím nevím nic konkrétního.“

Smith si po návratu připsal tři góly a osm asistencí ve 21 zápasech základní části, v play-off přidal tři branky a jednu asistenci v jedenácti duelech. Právě jeho trefa 0,4 sekundy před koncem třetího zápasu znamenala jediné vítězství Vegas v sérii proti Edmontonu.

