Golden Knights přišli o kapitána. Stone je zraněný

Mark Stone bude na několik týdnů mimo hru kvůli zranění v horní části těla. Pro Vegas půjde o velikou ztrátu, jelikož jednatřicetiletý útočník vede produktivitu svého týmu. A mimo je také další hvězdný útočník Jack Eichel.

Po Jackovi Eichelovi míří na marodku ve Vegas také kapitán Mark Stone. Kanadský útočník utrpěl zranění v horní části těla v duelu proti Nashvillu. Stone se zranil už ve druhé třetině a do třetí části už nenastoupil. „Vůbec nemám představu o datu jeho návratu. Lékařský tým nás bude průběžně informovat. Samozřejmě nám bude chybět, ale teď se musíme soustředit na náš úkol,“ popsal trenér Bruce Cassidy.

Stone je pro Vegas velkou ztrátou, Rytíři totiž přišli o svého nejproduktivnějšího hráče. Kapitán Golden Knights posbíral v 56 duelech 53 bodů. Minulý rok křídelník zmeškal poslední tři měsíce základní části, kvůli problémům se zády, na play off však byl připraven a byl velmi důležitou součástí během jízdy pro Stanley Cup. Lodivod druhého nejmladšího týmu NHL však vyloučil, že by tentokrát mělo jít o stejné zranění jako loni.

Naopak fanoušci celku, který se momentálně přetahuje o čelní pozici Západní konference s Vancouverem, mohou být alespoň trošku optimističtí. Brzy by se měl totiž vrátit Jack Eichel, který má problémy v dolní části těla. Americký útočník zatím vynechal 14 duelů, na pětizápasový trip by s týmem měl odcestovat. Kdy konkrétně nastoupí do zápasu zatím není jasné.

Vegas těší posílení v obraně, poslední dva zápasy odehrál Shea Theodore, který chyběl od listopadu. Hned se podílel na produktivitě, zapsal tři kanadské body. Hlavní kouč Vegas ví, co je základem úspěchu: „Pokud budeme s tímto týmem hrát dobře v obraně, povede to zpravidla k dobrému útoku. Takto plánujeme útočit i bez Marka. Teď je na týmu, aby to pochopil, že když jsme bez Jacka a Marka, tak to je mínus 100 kanadských bodů z naší sestavy.“

Vegas zahájí svůj pětizápasový výlet v noci na neděli, kdy vyzvou Ottawu. Následně je čeká měření sil s Torontem, Bostonem, Buffalem a Columbusem.

