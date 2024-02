Nic to neznamená, přec to potěší. Vegas Golden Knights vytvořili v úterý večer vítězstvím 6:2 nad Torontem Maple Leafs nový rekord NHL – nově jsou tým, který potřeboval k nasbírání 300 výher v NHL nejméně odehraných zápasů.

Golden Knights potřebovali ke vstupu do klubu 300 vítězství pouhých 514 zápasů během části sedmi základních částí. Pro srovnání, Oilers, kterým toto privilegium až do dnešní noci patřilo, potřebovali k dosažení stejné hranice v 80. letech minulého století 542 zápasů.

Golden Knights a Oilers z 80. let mají společnou ještě jednu věc: Stanley Cup. Edmonton vyhrál vytoužený pohár v letech 1984, 1985, 1987, 1988 a 1990; Vegas se dostalo do finále v roce 2018 a svůj první titul získalo loni.

K tomu, abyste se dostali do play off, natož abyste se stali uchazečem o Stanley Cup, je zapotřebí hodně vítězství v základní části, a tým z Las Vegas patří od svého první ročníku k nejnebezpečnějším týmům NHL.

S výjimkou sezony 2021/22, kdy těsně nepostoupili do play off, patří Golden Knights trvale mezi nejlepší týmy a pouze jednou vypadli v prvním kole. Bylo to v roce 2019, kdy prohráli dramatickou čtvrtfinálovou sérii Západní konference se San Jose Sharks v sedmi zápasech.

V sezoně 2017/18 vyhráli Zlatí Rytíři přesně 51 zápasů a tento úspěch zopakovali i v ročníku 2022/23. Po obou těchto sezonách se dostali do finále Stanley Cupu, přičemž v roce 2018 prohráli v pěti zápasech s Washingtonem a loni porazili v pěti zápasech Floridu Panthers.

Během 59 zápasů v této sezóně se Golden Knights aktuálně nacházejí na druhém místě Pacifické divize s bilancí 33-19-7 a 73 body.

