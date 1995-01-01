Golden Knights porazili Canes, Rangers znovu doma prohráli

21. října 7:31Radim Sochor
Dalších pět utkání je za námi, Rangers ani tentokrát nezapsali vítězství na domácím ledě, Winnipeg zvládl otočit zápas v Calgary.
Rangers se sice podařilo hned v první minutě prolomit střelecké trápení na domácím stadionu gólem Panarina, více toho ale hráči domácího celku neukázali. Minnesota byla aktivnější a nakonec zvítězila 3:1.
Vegas doma porazilo po velmi vyrovnaném duelu Carolinu 4:1. Velkou zásluhu na tom měl brankář Schmid, který do zápasu naskočil v desáté minutě po zranění Hilla a 22 úspěšnými zákroky přispěl k tomu, že Canes poprvé v letošní sezóně prohráli po základní části.
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres
4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Branky a nahrávky
9. O. Kapanen (Děmidov, Newhook), 43. Slafkovský (Dobson, Suzuki), 52. L. Hutson (Newhook), 60. J. Evans (Suzuki) – 27. Kulich (Benson), 53. Kozak (Quinn, Dahlin)
Statistika
Střely na bránu: 31 – 32 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:57
Alex Lyon (BUF) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 57:52
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:57
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, 0 účast, +1 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 17:17
Jiří Kulich (BUF) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:00
Tři hvězdy utkání
1. Juraj Slafkovský (MTL) 1+0
2. Jake Evans (MTL) 1+0
3. Jakub Dobeš (MTL) 30 zákroků
Philadelphia Flyers – Seattle Kraken
5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Branky a nahrávky
10. Tippett (Seeler, Couturier), 14. Foerster (Brink, York), 25. Konecny (Zamula, Mičkov), 26. Foerster (York, Zegras), 36. Tippett (Couturier, York) – 8. Eberle (C. Fleury, Catton), 29. Nyman (Beniers, Stephenson)
Statistika
Střely na bránu: 27 – 23 | Přesilová hra: 2/4 – 1/6 | Trestné minuty: 32 – 28
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 58:59
Joey Daccord (SEA) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 39:30
Philipp Grubauer (SEA) – 6 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 20:00
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 58:59
Tři hvězdy utkání
1. Owen Tippett (PHI) 2+0
2. Cameron York (PHI) 0+3
3. Tyson Foerster (PHI) 2+0
New York Rangers – Minnesota Wild
1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky
1. Panarin (Zibanejad, Borgen) – 6. Brodin (Boldy, Eriksson Ek), 49. Jurov (M. Johansson), 59. Kaprizov (Hartman)
Statistika
Střely na bránu: 23 – 32 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 58:27
Filip Gustavsson (MIN) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
David Jiříček (MIN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:42
Tři hvězdy utkání
1. Danila Jurov (MIN) – 1+0
2. Filip Gustavsson (MIN) – 22 zákroků
3. Igor Šesťorkin (NYR) – 29 zákroků
Calgary Flames - Winnipeg Jets
1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky
34. Andersson (Klapka, Lomberg) – 43. J. Toews (Pionk, Niederreiter), 56. Scheifele (Connor, Morrissey)
Statistika
Střely na bránu: 33 – 28 | Přesilová hra: 0/5 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 58:37
Connor Hellebuyck (WPG) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 9:06
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:19
Tři hvězdy utkání
1. Connor Hellebuyck (WPG) 32 zákroků
2. Dustin Wolf (CGY) 26 zákroků
3. Mark Scheifele (WPG) 1+0
Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes
4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Branky a nahrávky
9. Eichel (Saad, Barbašev), 11. Dorofejev (Marner, Hertl), 52. Barbašev, 59. W. Karlsson (Marner, Theodore) – 25. Sebastian Aho (Jarvis, Ehlers)
Statistika
Střely na bránu: 25 – 28 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Adin Hill (VGK) – 4 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 09:54
Akira Schmid (VGK) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 50:06
Frederik Andersen (CAR) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:52
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:10
Tři hvězdy utkání
1. Akira Schmid (VGK) – 22 zákroků
2. Ivan Barbašev (VGK) 1+1
3. Brandon Saad (VGK) 0+1
