Gól roku v podání Barkova? Musím smeknout, řekl Gretzky

Florida Panthers = Matthew Tkachuk. V letošním play off to tak je. Nicméně kromě Tkachuka či Sergeje Bobrovského je vidět i kapitán Aleksander Barkov. Ten zazářil hlavně ve druhém zápase, ve kterém srovnával skóre úžasnou brankou.

Barkov dostal přihrávku od obránce Joshe Mahury, najel k brankovišti a pak si dal puk mezi nohy, čímž dal brankáři Caroliny Anttimu Raantovi najevo, že zkusí tradiční gól.

Chyba lávky! Místo toho si Barkov počkal, nechal si puk sjet na bekhend a viděl, jak se Raanta v zoufalství natahuje. Pak bekhendovou střelou nad bezmocného brankáře vyrovnal na 1:1.

Gól se okamžitě začal šířit internetem a v televizním studiu zaujal i Waynea Gretzkyho, nejlepšího střelce v historii NHL.

„Všichni jsme viděli, jak kluci tohle zkouší, stalo se z toho tak trochu umění,“ řekl Gretzky. „Hodně kluků to zkouší, hodně kluků to dělá. Ale vidět to v zápase play off, pod tlakem, za stavu 0:1, to je jedna z nejlepších akcí, kterou jsem kdy ve vyřazovací fázi viděl.“

Barkov byl z pochvaly od Gretzkyho pochopitelně nadšený. „No, jsem si docela jistý, že dával důležitější góly,“ reagoval skromně Barkov. „Ale je to příjemné slyšet, to je jasné.“

Barkov taky řekl, že podobné kličky trénoval celý život, na rybnících, když byl dítě, a na ranních rozbrusleních, když byl v NHL. „Máte to někde v hlavě. Kdykoli je tam tak půl vteřiny času, musíte rozhodnout. Prostě to uděláte. Naštěstí mě to v tu chvíli napadlo,“ byl rád.

Hrdinou zápasu se sice díky dalšímu vítěznému gólu stal Matthew Tkachuk, nicméně i on byl z gólu svého parťáka u vytržení. Tkachuk byl totiž v době gólu na ledě a hned věděl, že byl výjimečný. Hned se po příchodu na střídačku zmocnil iPadu a pustil si to znova.

„Bylo to šílené. Souhlasím, jeden z nejhezčích gólů, co jsem kdy viděl, a pro nás obrovsky důležitý gól,“ dodal Tkachuk.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+