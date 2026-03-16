Gól roku? Tkachuk napodobil Malíka, Pastu či Hertla, s holí mezi nohama skóroval už posedmé

28. března 22:00

Tomáš Zatloukal

Je to jeho náramná disciplína. Vypilovaná, dovedená k dokonalosti. Tuze trefně působí označení, že Matthew Tkachuk platí za neoficiálního krále gólů, které padnou po střele s hokejkou prostrčenou mezi nohama. Vždyť v ostrých zápasech NHL se takhle prosadil už sedmkrát, naposledy o tomto víkendu proti NY Islanders. Skvostným blafákem vyzrál na jednoho z kandidátů na zisk Vezinovy trofeje Ilju Sorokina. Půvab celé akce ještě podtrhl fakt, že "Chucky" poslal kotouč přímo pod "víko", a následný prudký odraz.

Zatímco správce sociálních sítí floridských Panterů má jasno a vyhlašuje Tkachukovou lahůdku za gól sezony, hokejová veřejnost se pře.

Nebyl náhodou ještě o píď lepší akrobatický počin Williama Eklunda? Případně jiná z parád, která v aktuální základní části obletěla hokejový svět? Zábavná debata bez objektivního konce.

Nezpochybnitelným faktem je každopádně to, že Tkachuk má tuhle fintu "zmáknutou" a využívá ji s jedinečnou frekvencí. Nebo jste viděli někoho dalšího, kdo by tolikrát v NHL skóroval ranou s hokejkou mezi nohama?

Zatímco Michigan. ona lakrosová finesa, kterou proslavil Mikael Granlund na MS 2011, nemá jednoznačného mistra, Trevor Zegras i Andrej Svečnikov se takhle prosadili třikrát, Tkachuk je ve svém kumštu odskočený.

Suverénní vládce. Vizitku jedině umocňuje fakt, že se dvojnásobný vítěz Stanley Cupu takhle blýskl i v play-off.

Tady je výčet jeho manévrů, které našinci ihned připomenou slavné momenty českých plejerů - ať už Marka Malíka, který je považován, někdy také s Mariem Lemieuxem, za průkopníka tref s holí prostrčenou mezi nohama, Davida Pastrňáka nebo Tomáše Hertla.

To, jak s nováčkovským elánem kdysi nasázel čtyři fíky NY Rangers, přičemž své řádění završil troufalým fíglem proti Martinu Bironovi (a prakticky kanadskému brankáři ukončil kariéry), je nezapomenutelné.

Stejně jako sekvence z tuzemské extraligy - litvínovský šikula Robert Kysela si napsal jméno sparťanského gólmana Petra Břízy na čepel a pak ho při nájezdu převezl do té doby nevídaným způsobem. A tak se u nás vžilo pojmenování "kyselovka".

Za velkou louží nejspíš vejde popisovaná finesa do učebnic jako "tkachukovka".

Vždyť s ní Tkachuk uspěl už tolikrát! Tady je všech sedm případů. Všech, když odhlédneme od exhibic.

 Ten premiérový se datuje do února 2019. "Oběť"? Stejně jako nyní Ostrované. S tím rozdílem, že tehdy stál (či posléze ležel) v newyorské kleci Robin Lehner.

Následuje ten neslavnější kousek. Říjen 2019, poslední sekundy prodloužení a starší ze synů Keitha Tkachuka skóruje do sítě nashillských Predátorů. V časovém presu volí geniální řešení. Divoký mač nabídl celkem 11 branek!

Stačilo zhruba čtvrt roku a všem bylo jasné, že tohle není náhoda či jen prachobyčejné machrování, ale účinná zbraň. Tkachuk skóroval proti San Jose Sharks, když mu prostrčení hokejky pomohlo ke slibnějšímu úhlu pro střelu a ušetřilo čas, který by spálilo přehazování puku na bekhend.

V NHL hrají roli maličkosti a rozhodují zlomky sekundy. Kvůli tomu Tkachuk takhle rád zakončuje. Volí to jako vysoce efektivní řešení.

Uspěl také v listopadu 2021 proti NY Rangers, obrovitého Švéda Roina Lehnera si takhle vychutnal i navlečeného do dresu Vegas Golden Knights. Šestá situace?  Před třemi lety ve vyřazovacích bojích proti bostonským Medvědům.

Ta nejčerstvější je pak z ledu UBS Areny. Ač šlo o druhý zásah milovaného i nenáviděného forvarda v utkání, k výhře Tkachukovy góly nevedly. Dojem z večera mu to pochopitelně kalilo. Ale kouzlo okamžiku je i tak silné. Mimořádně.

Tenhle gól si jednoduše nepustíte jen jednou...

