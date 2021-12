Gól roku? Bývalý trenér Zegrasovu parádu zkritizoval!

Když Trevor Zegras v úterním utkání proti Buffalu fantastickým a zcela nečekaným lobem vyzval ke skórování Sonnyho Milana, který ze vzduchu sklepl puk za bezmocného brankáře Luukkonena, o předním kandidátovi na gól roku bylo jasno.

Nejprve si celou akci připomeňme, rozhodně to stojí za to:

Video tohoto jedinečného gólu doslova obletělo svět, na nejrůznějších platformách a sociálních sítích si jej pustily miliony lidí. "Je to nejlepší asistence, kterou jsem kdy viděl," řekl například bývalý brankář Kevin Weekes.

Našel se ale jeden člověk, kterému Zegrasova finta není po chuti, a jeho jméno asi moc nepřekvapí. Jde o Johna Tortorellu, toho času zaměstnaného jako expert televizní stanice ESPN.

"Samozřejmě to od obou (Zegrase a Milana, pozn. red.) bylo neuvěřitelně šikovné. Ale můj názor je takový, že nevím, jestli je to dobré pro hokej," začal třiašedesátiletý bývalý trenér Tampy, Rangers, Vancouveru a naposledy Columbusu. "Slyšel jsem, že všechny děti to teď zkouší během tréninků napodobit," dodal.

"Nechci znít jako hlupák, ale kdybyste něco takového udělali na konci devadesátek, tak by vám protihráči usekli hlavu. Je to zábavné sledovat, ale nevím, jestli je to dobré pro hokej," zopakoval svou kritiku kverulant Tortorella.

Moderátor přenosu Arda Ocal se následně zeptal Tortorelly, jak by zareagoval, kdyby něco podobného udělali během utkání NHL jeho svěřenci. A známý konzervativec nepřekvapil: "Po zápase bych si s nimi promluvil. Hokej se tak vzdálil od toho, jaký by měl být. Je to tvrdá a poctivá hra, ale teď je z toho spíše show."

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat, John Tortorella to na twitteru od nejrůznějších novinářů a fanoušků okamžitě schytal. Souhlasíte s jeho kritikou?

