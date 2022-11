Gól a rvačka. Noskovo dvojité „poprvé“

Když před rokem podepsal s Bostonem smlouvu, počítalo se s ním do třetí nebo čtvrté formace. Čekala se od něj poctivá defenzivní dřina a k tomu přiměřená produktivita. První si plní svědomitě, ofenzivě přispívá velmi skromně.

Od svého příchodu lepí díry v sestavě. Platí za všeobecně použitelného univerzála, hraje oslabení, je úspěšný na buly. S produktivitou je ovšem na štíru. Na gól čekal Tomáš Nosek od 2. ledna, tj. 315 dnů. Skóroval poprvé v této sezóně.

A nejen to. V neděli prožil ještě jedno „poprvé“. Nosek zatím nikdy v kariéře neshodil rukavice, aby se popral. S Vancouverem tak učinil, aby se zastal Davida Pastrňáka. Obránce Vancouveru Kyle Burroughs tvrdě srazil českého útočníka, když vlétl do útočného pásma soupeře. Hit byl nejspíš čistý, nicméně Nosek se rozhodl vyslat vzkaz, že by se k hlavní hvězdě domácích měl chovat uctivěji.

Bruins šli do oslabení a z hole Millera inkasovali na 1:1, kamarádi však gesto ocenili. „Zastal se spoluhráče, něco takového musíte uznat,“ řekl za všechny kapitán Patrice Bergeron.

Nosek byl za svou bojovnost odměněn ještě v závěru utkání. Boston po gólech Bergerona, Zachy a Marchanda odskočil do vedení 4:1, načež snížil na dvougólový rozdíl Dries.

V závěru šli domácí do čtyř a Vancouver se rozhodl znásobit přesilovku šestým hráčem v poli. V oslabení nescházel na ledě Nosek, k němuž se dostal puk a on ho přes celé hřiště poslal do prázdné branky.

Z pohledu českého forvarda šlo vyčíst úlevu. „Je to bezvadné, to nebudu lhát. Ten pocit, kdy si pořád říkáte, kdy to přijde... Trvalo to dlouho, ale je to za mnou. Jsem šťastný a soustředím se na další zápasy,“ řekl po utkání spokojený Nosek.

