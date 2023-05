GM Arizony přímo z mistrovství: Voráček za nás hrát nebude. A co Koch?

(RIGA, od našeho zpravodaje) Jako hráč vyhrál AHL, jako asistent generálního manažera v St. Louis dokonce Stanley Cup. Bill Armstrong je teď šéfem Arizony, kterou chce dostat mezi elitu NHL. I s českými hráči, ale zřejmě bez Jakuba Voráčka, jak naznačil v exkluzivním rozhovoru pro Hokej.cz.

Symbolem současných Coyotes je Karel Vejmelka. Jak jste s ním spokojení?

Je pro nás velmi důležitý. Při přestavbě týmu, kterou procházíme, nám dává možnost vyhrávat zápasy. Přišel k nám v létě 2021 a tvrdě dřel, aby si mohl zachytat NHL. Loni měl další dobrý rok, byl snad ještě silnější a měl vyrovnanější výkony. Stoprocentně mu věříme, příští sezonu může zase ještě vyrůst.

Vidíte budoucnost organizace pozitivně?

Náš tým se každým rokem zlepšuje, stejně jako Karel. Zatím nemáme šanci hrát o Stanley Cup, ale můžeme být pořád lepší a zkušenější.

Pomůže k tomu zase o něco více i Jan Jeník?

Letos bojoval se zraněními. Ale je to velký chlap, silný power-forward, který dokáže bojovat o puky i střílet góly. Postupně může dostávat šanci, na farmě si počíná velmi dobře. Ale musí zůstat zdravý a hrát s trochu větší disciplínou. Má talent.

Jaká by měla být jeho role v týmu? V AHL sbírá hodně bodů, ale zároveň se nebojí bitky nebo špinavé práce před brankou.

Je soutěživý! A já si myslím, že jde zkombinovat obojí. Jeho fyzická hra se nám líbí, zároveň je to ale chytrý útočník, který umí hrát s pukem.

Takový je i Jakub Voráček, toho ale trápí otřes mozku. S Columbusem jste si vyměnili jeho práva, zahraje si někdy ve vašem dresu?

Je na listině dlouhodobě zraněných. Takových hráčů máme pod smlouvou více. V tuhle chvíli není jisté, že nám na listině taky všichni zůstanou, ale Jakubova situace je zřejmá. Má dlouhodobé zranění a neumíme si představit, že by naskočil do příští sezony.

Jste s ním alespoň v kontaktu?

V průběhu roku jsme s ním komunikovali, ale teď už vůbec.

A co Miloš Kelemen, který se teď ukázal na MS? Zatím dostal šanci jen ve čtrnácti zápasech, jinak hrál na vaší farmě v Tucsonu.

Důrazný a tvrdý útočník, velmi efektivní. Ale pořád se trochu musí přizpůsobit zámořskému hokeji, menšímu hřišti, aby dělal vše o trochu rychleji. Musí pracovat i na své technice. Ale cítím, že by mohl udělat pokrok a prosadit se i v NHL.

Podobně jako Kanaďané, kteří teď hrají o medaile… To je pro vás zajímavý turnaj, ne?

Jojo, máme tam Carconeho, Crouse, McBaina. Je super, že je můžu sledovat i v kanadském dresu. Mají možnost získat další zkušenosti, zlepšovat se díky náročným zápasům. Největší radost mám pak z toho, že vidím, jak se klukům vyplácí poctivá práce a všechen ten čas, který do sebe investovali.

Navíc jedním z generálních manažerů kanadského týmu je Shane Doan, váš vedoucí rozvoje v Arizoně. Nebo trenér André Tourigny.

To je pro ně skvělá možnost. Mají šanci pracovat zase s trochu jinými hráči. Stejně jako pro hokejistu, i pro člena realizačního týmu je důležité, aby se vzdělávali, zlepšovali. A vždycky pomáhá, když můžete čerpat inspiraci i jinde. Získají zase trochu jiné zkušenosti, které nám mohou vrátit v Arizoně.

Takže se ani nebojíte, že by se vaši hráči na MS zranili?

Ne, mně se líbí, že můžu vidět naše hokejisty v zápase a pod tlakem. Za Švýcarsko nám hrál Moser, za Švédsko Nemeth… Věřím, že tlak pomáhá hokejistům růst.

Podobně mluvil taky GM Ottawy. Proč tedy hokejovému světu stále chybí turnaj těch nejlepších proti nejlepším, ať už jde o Světový pohár nebo olympiádu s účastí hokejistů NHL?

Naše povinnost je vystupovat jako jednotná NHL. To je naše první priorita. Dobře víme, že takový turnaj chtějí i naši elitní hráči. Jsem pro. Největším otazníkem je ale najít ten správný program, rozvrh sezony. Měli jsme tu covid, dlouhé karantény. Nyní vše záleží na domluvě NHL a hráčů v NHLPA, jestli dokážou najít systém, který by fungoval. Vždycky je hezké, když takový turnaj vidíme. Nejlepší hráči, velká zábava, přínos pro hokej… Jenom se musí najít způsob, který bude vyhovovat i požadavkům NHL.

Myslíte, že ta pravděpodobnost je v budoucnu vysoká?

Hráči by byli nadšení. Upřímně můžu říct, že NHL chce vydělávat peníze. To je náš svět. (usmívá se) Během pandemie nemělo smysl o nějakém turnaji přemýšlet, teď je ta možnost určitě vyšší.

Mezinárodní hokej se vám tedy líbí. Proč je ale pro manažera NHL výhodné jezdit na MS přímo osobně?

Je tady spousta hokejistů, kteří teprve půjdou na draft. Máme hodně pozic na draftu, takže hlavní důvod je takový. Ale jsem taky podporou pro kluky z naší organizace, sleduju je, bavím se s nimi. A taky si všímám potenciálních volných hráčů z Evropy, které bychom mohli podepsat.

Dlouhé roky jste pracoval taky pro St. Louis Blues. Pamatujete si i Vladimíra Sobotku?

Byl pro nás hodně důležitým hráčem, pamatuji si, že byl hrozně soutěživý a poctivý. Vždycky hrál naplno a dalo se na něj spolehnout.

Možná by pro Arizona takovým hráčem mohl být i Patrik Koch, některá média o vašem zájmu psala…

Brzy budeme mít schůzku, kde budeme diskutovat o všech volných hráčích z Evropy, které bychom mohli podepsat. Ale nejdřív musím jít tam, než vám něco prozradím.

V AHL jste odehrál skoro 500 zápasů, byl jste hodně tvrdý obránce, vysoký, silný. Může to hrát roli i při vašem výběru hráčů nyní?

Zajímavé! (směje se) Každý GM má svůj typ hráče, který se mu líbí. Budujete identitu týmu. Ale není to jen moje představa, jde o celkovou filozofii organizace. Míváme spoustu schůzek, kde probíráme ty nejmenší detaily. Vždycky chcete mít co největší jistotu, že jste vybrali správně. A taky chcete jít s dobou, být napřed.

Změnit styl hokeje, než k tomu budete donuceni?

Přesně tak. V jednu dobu byli v NHL velmi populární bitkaři. A najednou vymizeli. A vy nechcete být tím posledním týmem, který si tuhle změnu uvědomí. Takže je důležité vnímat moderní trendy a směřování hokeje. Naše hra se pořád vyvíjí a my musíme jít s dobou. Možná jsou tím směrem silní a vysocí obránci, ale zároveň jsou teď v kurzu dobří bruslaři a borci, kteří umí rychle a přesně posouvat puk.

