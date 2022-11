Giroux proti svým. Bude to fakt divné, říká

Hrát proti bývalému týmu je vždy zvláštní. Tím spíš, když jste v onom týmu považován za legendu a ikonu. Poprvé v kariéře se dnes Claude Giroux představí proti „své“ Philadelphii. Na jaře to v dresu Floridy nestihl, teď si to v barvách Ottawy může vychnutnat plnými doušky.

Patnáct sezon, tisíc zápasů, devět set bodů. Tak zní vizitka Girouxe v barvách Philadelphie. V týmu, kde až do letošního jara odehrál celou kariéru. Rozhodl se ale konečně splnit si sen v podobě Stanley Cupu. V Panthers to nevyšlo, a tak v létě učinil další klíčové rozhodnutí. Vrátil se do Ottawy, odkud pochází.

Dnes v noci ho čeká první zápas proti svým Flyers. „Ve Philadelphii jsem byl tolik let… Jasně, že to bude divné,“ řekl po pátečním tréninku. „S těmi kluky jsem hrál dlouho, upřímně, ani nevím, co čekat. Bude to fakt celkem divné.“

Po fajn sérii čtyř výher se Senators zadrhnuli a nyní počítají stejně dlouhou sérii, avšak proher. Co GIrouxovu partu může těšit, je to, že to bylo proti silným soupeřům. A kupříkladu proti Tampě Bay i Vegas to byly prohry o jedinou branku.

„Zápas to může být divný, jak chce, ale pořád je to utkání, ze kterého potřebujeme vytěžit dva body,“ ví dobře.

Stejný názor má i trenér D. J. Smith: „Má jasnou motivaci – porazit je. Poslední zápas proti Vegas byl jeho nejlepší v sezoně, začíná se rozjíždět. Jeho pracovní morálka, práce v defenzivě a všechno potřebné bylo vidět. Navíc když ho vidí spoluhráči, dělají to samé.“

Samotnému Girouxovi se zatím daří poměrně dobře, bilance pěti branek a čtyř přihrávek v deseti utkáních není zlá.

Mimochodem, o něco emotivnější bude celá záležitost za týden, to se totiž Giroux vrátí poprvé do Wells Fargo Center, domovského stánku Philadelphie. Bude to poprvé od momentu, co mu bylo gratulováno k tisícovce odehraných zápasů.

