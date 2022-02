Giroux? Pavelski? Ne, Sakic se byl podívat na Clutterbucka!

Kolotoč spekulací se s blížící se uzávěrkou přestupů pořádně rozjíždí. Mezi týmy, které budou nakupovat, se řadí i Colorado. Právě Laviny byly v posledních dnech hojně spojovány s Claudem Girouxem. Kdo ví, možná ryšavý útočník barvy Avs opravdu oblékne, nicméně GM Joe Sakic má políčeno i na překvapivé jméno.

Islanders se letos topí v průměru. Za pokaženou sezonu může podzimní řádění koronaviru i dlouhá série venkovních zápasů, kterou byli Newyorčané nuceni absolvovat kvůli nedodělanému stadionu.

Do uzávěrky přestupů tak půjdou v nelichotivé roli. Budou prodávat.

Stěhovat by se mohlo hned několik hráčů, a to včetně Cala Clutterbucka. V NHL je to zavedené jméno, vždyť kroutí už svou patnáctou sezonu.

Na první pohled pouhý hráč do čtvrté lajny, nicméně vše není tak, jak se zdá. Právě hráči jako Clutterbuck budou před play off žádaným zbožím. Tedy borci, co jsou zkušení, nebojí se fyzické hry, nejsou úplně marní v ofenzivě a nepostrádají vůdcovské kvality.

Všechny vyjmenované vlastnosti Clutterbuck beze zbytku splňuje.

I proto projevuje velký zájem Colorado. To se musí poučit z chyb z minulých let, kdy před play off posílilo málo či nevhodně. Strašákem je zvlášť loňské klání s Vegas. Colorado v sérii vedlo už 2:0, pak ale Rytíři výrazně přitvrdili, a i díky tvrdší hře, která je pro vyřazovací boje tak důležitá, celou sérii otočili.

Kromě toho je Clutterbuck díky své solidní defenzivní hře i výborným „hasičem“. Letos ho Barry Trotz, trenér Islanders, hned několikrát postavil do jednoho útoku s Mathewem Barzalem.

Důvod? Rychlý útočník přichází velmi často o puk, ve svém týmu je v tomto ohledu tím „nejlepším“ s 53 ztrátami. Clutterbuck tak jednoduše hasil požár, jenž Barzal způsobil.

Když dáme do kontextu i fakt, že Clutterbuck je v posledním roce své smlouvy, vyjde nám, že bude lákavým zbožím nejen pro Colorado.

