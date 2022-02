Giordano může být k mání, přiznává manažer Francis

Dlouhé roky strávil v Calgary, ale na další zastávce se možná neohřeje ani celou sezonu. Mark Giordano se brzy může stát prvním mužem, kterého Kraken hodí přes palubu. A pak že kapitán opouští potápějící se loď jako poslední.

Generální manažer Ron Francis veřejně přiznává, že výměna nejzkušenějšího hráče, kterého do týmu Krakena sám přivedl, může být během uzávěrky přestupů ve hře. Giordano zatím za nováčka NHL odehrál 40 zápasů a zvládl v nich 18 bodů. Bilance, která neurazí ani nenadchne.

Na play off to letos nevypadá a veteránovi se čas krátí. Stanley Cup mu ještě ve sbírce schází a potom všem, co hokejové kariéře obětoval, by si ho určitě zasloužil. Francis si coby aktivní hráč Stanley Cup potěžkal dvakrát, takže Giordanově touze určitě rozumí.

„Určitě si s ním promluvím o tom, co má v úmyslu. Už je v lize opravdu dlouho, je náš kapitán, ale budeme to muset probrat mezi čtyřma očima,“ tuší generální manažer Seattlu ve vyjádření pro The Athletic.

Jeho úvaze nahrává fakt, že Giordanovi běží poslední rok šestileté smlouvy, kterou podepisoval v Calgary. Pokud v jeho zájmu není, aby v přístavním městě zůstal, bude lepší umožnit přestup.

Zpátky domů?

Vyloučený není ani návrat k Flames, o kterém už během prosince referoval právě server The Athletic.

„I když to nikdy neřekne veřejně, jeho nejbližší okolí tvrdí, že má v Calgary nevyřízený business. Přece jen je to organizace, která mu dala šanci žít svůj sen, ve městě vyrůstaly jeho děti,“ napsal novinář Dan Robson.

Konec kariéry zatím osmatřicetiletý zadák neplánuje. Tvrdí, že dokud ho z ligy nevykopnou, bude v ní zápolit dál.

„Vyznávám vůči hráčům otevřený přístup,“ prohlásil Francis. „Klidně si promluvím s každým z těch kluků. Tak to mám rád. Uzávěrka je 21. března a jsou věci, které je třeba dořešit.“

„Nikdy jsem nelitoval ani vteřinu, že jsme Marka jmenovali kapitánem. On je válečníkem, soutěživým typem, skvělým lídrem na ledě i mimo něj. I když může odejít prostřednictvím výměny nebo po sezoně jako volný hráč, nelituji svého rozhodnutí,“ dodal lodivod Krakena.

O kanadského obránce by pořád mohl být velmi slušný zájem. Jeho zkušenosti hovoří za vše. V minulosti dostal trofej pro nejlepšího obránce NHL nebo pro nejzdatnějšího lídra. Má co předávat a v play off by se jeho služby mohly náramně hodit.

